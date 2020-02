Andy Murray vyšiel s pravdou von: Slová, ktoré nechcel žiaden fanúšik počuť

Britský tenista Andy Murray sa počas najbližších týždňov rozhodne, či podstúpi ďalšiu operáciu.

Bývalý svetový hráč číslo jeden má najnovšie problém s kostným výrastkom spojeným s jeho operáciou bedrového kĺbu.

Tridsaťdvaročný trojnásobný grandslamový šampión neodohral súťažný zápas od novembrového finále Davisovho pohára v Španielsku. "Situácia nie je jasná. Teraz potrebujem zistiť, ako bude telo znášať tréningovú záťaž. Dúfam, že zareaguje dobre," citovala Škóta agentúra AFP.

Séria zranení prenasleduje dvojnásobného držiteľa olympijského zlata (2012, 2016) od operácie bedrového kĺbu, po ktorej rozmýšľal aj nad ukončením profesionálnej kariéry. Po návrate na kurty sa mu vlani v októbri na turnaji ATP v Antverpách podarilo po finálovom triumfe nad Stanom Wawrinkom získať prvý titul po dvoch rokoch.

"Chýbajú mi zápasy na grandslamoch, chcem na nich hrať opäť. Absentovať na tohtoročnom Australian Open bolo pre mňa naozaj ťažké. Ak by som napokon naozaj musel na operáciu, bolo by to veľmi nepríjemné. Ak by som ju musel podstúpiť až po máji, nasledovala by rehabilitácia a znamenala by vynechanie ďalšej časti sezóny," dodal.