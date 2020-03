Knechtovej "tehotenstvo" zďaleka nie je ojedinelé: Najväčšie klamstvá slovenských celebrít

Je tehotná!Takáto správa o speváčke Kataríne Knechtovej (38), po ktorej boku sa už dlhšie neobjavuje žiadny oficiálny partner, prekvapila verejnosť.

Na svoj instagram totiž zavesila fotku s výrazným bruškom, ktoré vyzeralo ako tehotenské. Ako však vysvitlo, išlo len o premyslený reklamný ťah. Kto ešte vedome klamal, aby mal z toho nejaký osoh?

Katka Knechtová (38): Falošné tehotenstvo

Najväčšou klamárkou je, zdá sa, prešovská speváčka, ktorá na instagram pridala fotografiu, kde si drží bruško a vyzerá minimálne ako v 5. mesiaci tehotenstva. Fotku začali hneď komentovať všetci fanúšikovia a dokonca aj celebritní kolegovia, ktorí jej zo srdca gratulovali. Napriek tomu, že sme sa s ňou snažili skontaktovať a spýtať sa jej, ako to vlastne je, na správy nereagovala ona ani jej manažérka. Večer sa na sociálnej sieti snažila vysvetliť, prečo dala fotku, kde vyzerá ako tehotná. Ako sa totiž ukázalo, Katarína si zo všetkých vystrelila a to len preto, aby si urobila zadarmo reklamu na svoju novú pesničku. „Chcem touto skúsenosťou poukázať na jednu veľmi dôležitú vec. Všetci sa stávame povrchnými, nejdeme do hĺbky, konzumujeme, súdime. Nevieme sa zorientovať, nevieme správne definovať, čo je pravda a čo je manipulácia. Nevieme, čomu veriť. Takže: dieťa nečakám,“ napísala.

Po tomto „cirkuse“ sa na jej profile hromadili reakcie. Boli takí, ktorí sa na jej hre s tehotenstvom zabavili, no aj takí, ktorí zostali pobúrení. Tŕňom v ich oku bol fakt, že sa speváčka zahrávala s témou, ktorá je pre veľa ľudí veľmi citlivá. V súčasnosti je totiž mnoho prípadov žien či párov, ktoré nemôžu mať deti. „Od ženy vášho veku a skúseností by som takúto hlúposť nečakala. Niektoré by takúto reálnu fotku rady mali a nedarí sa im, a vy sa tu s tým zahrávate,“ napísala jedna zo znechutených fanúšičiek. Či jej to za to stálo, vie len ona. Je však isté, že na svoje PR si mohla zvoliť aj inú taktiku.

Gabriela Bullová (36): Falošné tehotenstvo

Ďalšia účastníčka Farmy, ktorá však v tejto reality show veľa vody nenamútila a neskôr sa vyzliekala na Markíze v relácii Sexy šport, si vystrelila tiež zo svojich fanúšikov. Nešlo však o žiadny nevinný fór, ale o vážnu vec, z ktorej sa žarty robiť nezvyknú. Vulgárna farmárka so slovníkom z piatej cenovej skupiny schválne zavádzala o svojom tehotenstve. Na sociálnu sieť zavesila fotku s nafúknutým bruškom a dodala, že sa chce všetkým pochváliť, ako pekne rastú. Okrem toho odfotila aj falošný tehotenský test a ultrazvuk. „To sú moje dve čiarky života,“ napísala pod fotku a pod ďalšiu zas: „Môj štupeľ krásny.“ Fanúšikovia jej začali vo veľkom gratulovať. Neskôr si zrejme svoj trápny krok uvedomila a všetky fotky vymazala.

Roland František António de Ricco (43): Falošný Talian aj sirota

V prvej sérii reality show Vyvolení sa zviditeľnil tmavovlasý, exoticky pôsobiaci Desperado. Už keď vstúpil do vily, rozvírila sa na internete debata o jeho pôvode. On sám o sebe hovoril, že je polovičný Talian po otcovi. Mnohí diváci však tvrdili: „Nie je to žiaden Talian Ricco, ale cigán Rigo.“

Ako sa ukázalo, Desperado naozaj nemal talianskych predkov, ani vysokú školu. Dokonca, nebol ani polosirota, neovládal deväť cudzích rečí, ani nedostal ponuku na nakrúcanie hlavnej úlohy vo filme Piráti z Karibiku, ako sa vystatoval. Dokonca zaprel a neskôr pochoval svoju vlastnú matku, ktorá nezomrela pri pôrode na embóliu, ako tvrdil. Tá bola zo synových rečí zhrozená. „Hanbí sa za to, že je cigáň. Keď mal asi dvanásť, hovoril mi, mama, ale ja nevyzerám na cigáňa. Určite mám predkov Talianov,“ povedala pani Margita Páleníčková, Rolandova skutočná mama.

Martin Jakubec (36) a Božanka (70): Falošná svadba

Mala to byť veľkolepá svadba, na ktorú dokonca Martin Jakubec predával lístky za viac ako 300 eur. Konala sa v historických priestoroch Bratislavského hradu. Čiernu limuzínu si ženích odšoféroval sám a potom džentlmensky otvoril dvere svojej neveste. Obaja boli oblečení v bielom a nechýbal ani Jakubcov psí spoločník. Keď manželia kráčali do sály, na vôdzke si viedli aj štvornohého kamaráta. K sobášu na očiach verejnosti nedošlo, na hostinu prišli nevesta aj ženích už s obrúčkami na rukách. Ako sa však viacerí domnievali, išlo o trápne divadlo.

O pár mesiacov vyšiel s pravdou von aj samotný „ženích“. Vraj sa s Božankou nikdy nezobrali a svadba bola len reklamným ťahom. „Chcem oznámiť, že po vzájomnej dohode sa rozchádzame ako partneri s Martinom Jakubcom. Hlavným dôvodom sú neustále útoky ľudí na internete, ktorí riešia hlavne môj vek. Ja som sa nechcela vydávať, pretože som tušila, ako to môže dopadnúť,“ priznala o 34 rokov staršia nešťastná Božanka.

Lula Gachulincová (25): Falošné chudnutie

Čiernovláska je známa vďaka účasti v 8. sérii markizáckej reality show Farma, kde sa dokonca zoznámila so svojím bývalým partnerom Dávidom Buškom. Farmársku romancu sledovalo mnoho ľudí a po skončení reality show sa dvojica snažila vyťažiť čo najviac zo svojej rýchlokvasenej slávy. Dva a pol roka po účasti v reality show Lula bez obalu priznala, že sa podieľala na klamstve ľudí. S expriateľom Dávidom zverejnili v júni 2017 príspevky, v ktorých prezentujú zázračné chudnutie vďaka detoxu, ktorý, samozrejme, nie je zadarmo.

Súčasťou instagramových postov boli fotky „pred“ a „po“, respektíve tak ich dvojica prezentovala. Dnes je z Luly instagramová influencerka, ktorú sleduje 83-tisíc ľudí. Pred pár dňami dostala otázku, ktoré produkty odporúča a ktoré, naopak, nie. Medzi tými v nemilosti sa ocitli aj výrobky firmy, ktorú kedysi propagovala. Bez obalu priznala, že celé zázračné chudnutie bolo podvod. „Fotky pred a po sú fotené v ten istý deň, tá pani mi brucho dokonca zretušovala, aby vyzeralo väčšie,“ povedala v krátkom príbehu Lula. „Mám tú istú podprsenku, ten istý mejkap, len sa tu neusmievam a na druhej fotke som sa mala usmievať v inom prostredí a stiahnuť brucho,“ šokuje exfarmárka. „Dala som sa na to nahovoriť, že zarobím kopec peňazí a po dvoch týždňoch, keď mi písali mamičky na materskej, či mi môžu peniažky poslať neskôr, lebo teraz nemajú a chcú sa dostať do formy, tak mi prišlo zo seba zle a prestala som to robiť,“ priznala Lula.

Dara Rolins (47) a Patrik Rytmus Vrbovský (43): Falošný rozchod

V septembri 2014 sa začali šíriť správy o konci vzťahu Dary Rolins a Patrika Rytmusa Vrbovského, ktorí tvorili vtedy pár 3 roky. Ako však neskôr vysvitlo, išlo len o reklamný ťah. Dohoda medzi internetovým českým webom a oboma aktérmi totiž znela, že do sveta vypustia šokujúcu informáciu o rozchode, ktorý dokonca raper potvrdil. „Áno, rozišli sme sa, ale vyjadríme sa až o dva dni.“

Potom nastalo ticho a ani jeden z nich sa nevyjadroval. Partneri sa obrnili mlčaním na niekoľko dní a až po tom, čo podviedli všetkých fanúšikov, prezradili, že sa upísali reklamnej kampani na žuvačky, ktorá bola postavená na rozchode. „V médiách sa objavila informácia, že sa s Patrikom rozchádzame. Nerozišli sme sa spolu, rozišli sme sa so zvyškami jedla. Chcela som v spojení s kampaňou značky žuvačiek poukázať na to, že by sme mali žuvať po každom jedle. Celá pasca na novinárov vznikla vďaka hlavnému sloganu - Daj kopačky zvyškom jedla. Bola som zvedavá, ako sa k vypustenej kačici český bulvár postaví,“ vyjadrila sa vo svojom vyhlásení Dara.