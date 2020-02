Serge Gnarby prekonal rekord: Toto sa v Lige majstrov len tak nevidí

Včerajšie stretnutie v Lige majstrov medzi londýnskou Chelsea a nemeckým majstrom Bayernom Mníchov má pre Bavorov obzvlášť sladkú príchuť. Dôvodom na úsmev je okrem jednoznačného víťazstva 0:3 aj Serge Gnabry.

Ten strelil úvodné dva góly. Na tom by nebolo nič zvláštne. Dokopy ich však Serge v tohtoročnej edícii Ligy majstrov nastrieľal už 6. A to všetky tímom z Anglicka a dokonca z Londýna. Ešte v októbri sa mladá nemecká puška postarala o štyri góly do siete domáceho Tottenhamu Hotspur. Včera pridal ďalšie dva a tak sa zdá, že Serge má slabosť pre tímy z Anglicka.



Bayern si tak do odvety proti Chelsea odnáša komfortný trojgólový náskok a výhodu domáceho štadióna.