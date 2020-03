Ako je na tom vzťah Júlie a Ľuba zo šou Svadba na prvý pohľad: Pravda o ich manželstve

Pred pár dňami verejne sľúbili, že to spolu budú ťahať aj bez kamier, no všetko je inak.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Júlia Nedbalová (25) a Ľubo Mazura (30) nám v exkluzívnom rozhovore prezradili, že spolu už nie sú a odhalili aj dôvody, ktoré stáli za krachom ich vzťahu.

V poslednej časti Svadby na prvý pohľad ste oznámili svoje rozhodnutie vo vzťahu pokračovať. Nakrúcalo sa to však už dávnejšie. Aká je realita teraz?

Ľubo: Taká, že pár mesiacov po šou sme sa rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Nie sme však na nože, ostali sme v kontakte, radíme si.

Júlia: Každý deň si píšeme, občas si pošleme aj hlasovú správu, skrátka, vieme o sebe. Vybudovali sme si medzi sebou dobré kamarátstvo. Určite to nebola náhoda, že nás dvoch spojili. Ľubo mi je ľudsky blízky, má veľmi podobný humor ako môj brat. Sadli sme si, akurát podľa mňa ešte nie je ten správny čas, aby sme sa usadili. Obaja sme mladí, máme svoje ciele, chceme si vybudovať kariéru. Čas ukáže. Ja osobne som náš vzťah ešte nehodila za hlavu a myslím, že ani Ľubo nie.

Ako Ľubo, súhlasíte?

Ľubo: Určite áno. Uvidíme však, akú rolu bude hrať tá veľká vzdialenosť, ktorá nás momentálne delí, keďže ja už žijem na Malte.

Čo sa vlastne stalo, že už nie ste spolu?

Júlia: Ľubo dostal pracovnú ponuku na Malte, tak sme sa dohodli, že nám vzťah na diaľku nedáva zmysel. Ale nerozišli sme sa v zlom.

Ľubo: Vyskúšali sme si zhruba tri mesiace vzťah bez kamier, aby sme uvideli, aké to bude. No nakoniec prišlo, čo prišlo.

Čo na Malte robíte?

Ľubo: Pracujem tam v jednej medzinárodnej korporácii, ide o oblasť obchodu a financií, venujem sa klientom a popri tom tam robím aj trénera. Preferujem teplejšie počasie a navyše bola pre mňa výzva pracovať v angličtine. Samozrejme, konzultoval som to s Júliou a ona povedala, že ma v tom podporí. Žijeme len raz.

Júlia: Bolo v hre aj to, že by som sa tam tiež vybrala, ale momentálne si na Slovensku rozbieham podnikanie. Otváram si v Bratislave súkromné fitko. Akoby sme si s Ľubom vymenili profesie... Idem si práve urobiť trénerský kurz. (smiech)

A čo teraz? Rozviedli ste sa? Lebo sa špekulovalo, že svadobný obrad, ktorý vás mal oficiálne spojiť, nebol ozajstný...

Júlia: Povedzme, že sme sa rozišli.

Ľubo: Nie sme spolu.

Čo ste spravili s obrúčkami?

Júlia: Pravda je taká, že aj keď sme boli spolu, tak obrúčky sme nenosili. Aspoň ja. Veľmi ma to vyrušuje, nemôžem mať na rukách prstene. Vzťah nie je o prsteňoch, ale nehodila som ju do Dunaja, ani Ľubo do mora.

Ste obaja single, či máte nové vzťahy?

Ľubo: Ja momentálne nemám žiadny vzťah.

Júlia: A ja by som si svoje súkromie rada nechala pre seba.

Vo vašom prípade táto šou cieľ nesplnila. Neľutujete, že ste si to vyskúšali, že ste sa o kus svojho života podelili so státisícmi televíznych divákov?

Ľubo: Ja to určite neľutujem. Rozmýšľal som nad tým dlho, hľadal som dôvody, prečo by som sa tam prihlásil. Chcel som ukázať ženám, že stále ešte na svete existujú normálni chlapi. Aj keď mnohí si môžu myslieť, že keď som išiel do takejto šou, normálny nie som... (smiech) Často sa totiž stáva, že ženy nedajú šancu normálnym chlapom a ja som chcel ukázať, že stále sme tu a zaslúžime si ju.

Júlia: Ja som do toho išla, lebo som bola zvedavá, v čom sa chlap vybraný pre mňa odborníkmi, bude líšiť od tých, ktorých si vyberám v reálnom živote sama. Aby som zistila, či robím nejakú chybu. Veľmi ma zaujímal ten proces, ako sa to bude vyberať, nešlo mi o svadbu, nikdy som o žiadnej nesnívala.

A čo ste sa dozvedeli, je Ľubo iný ako vaše predošlé známosti?

Júlia: Áno. Ja som vždy bola s väčším extrovertom, ako je on. Vždy som bola ja tá tichá, múdra, ktorá rieši veci vážne a pri Ľubovi som bola skôr tá vysmiata a živšia.

Čo sa stalo s vaším spoločným psom?

Júlia: Nemohli sme si ho, bohužiaľ, nechať. Darovali sme ho jednému chalanovi, ktorý má obrovský rodinný dom a veľmi psa chcel. Zhodli sme sa na tom, že toto bude preňho lepšie, keďže ja rodinný dom nemám a Ľubo odcestoval.

Aké je to pohybovať sa teraz v reálnom svete? Ľudia vás zrejme spoznávajú.

Ľubo: Mňa na ulici zatiaľ nikto nezastavil, ale to bude tým, že žijem na Malte.

Júlia: Ja kvôli práci momentálne nemám veľmi čas chodiť medzi ľudí, po kávičkách, ale keď som bola naposledy v stavebninách, všetky pokladníčky sa tam zbehli a povedali mi, že nás sledujú v televízii a veľmi nám fandia. Myslím však, že fanúšikovia sa väčšinou ozývajú cez sociálne siete.

Vy máte, Júlia, dokonca na youtube vlastný kanál. To je úlet či hobby?

Júlia: S pridávaním videí som začala už predtým, keďže som na vysokej škole študovala príbuzný odbor. Vždy ma bavil ten proces vzniku videa, celá tá tvorba. Relaxujem pri tom. Študovala som aj dizajn, som kreatívna a takto sa realizujem.

V istej fáze tejto šou to vyzeralo, že práve váš vzťah zakape ako prvý, no po drsnej hádke prišlo rýchle zmierenie. Dostali ste to príkazom, išli ste podľa nejakého scenára?

Ľubo: Nie, nedostali sme žiadny papier, čo máme robiť. Po tej hádke jednoducho prišla Júlia za mnou a snažili sme sa o všetkom porozprávať.

Júlia: Ide aj o to, že sa to natáčalo dosť dlhý čas, no divák to vidí trochu inak. Jeden diel nekopíruje náš jeden deň. Samozrejme, že počas mesačného spolužitia boli momenty, keď sme sa pohádali a potom boli aj také, keď sme sa udobrovali. Navyše nemali sme úplne normálny vzťah, keď­že sme stále boli pred kamerami. Boli sme pod tlakom, občas nás to vyčerpávalo, keďže sme počas nakrúcania šou chodili aj do práce. Keď je človek unavený, nevyspatý, tak sa môže stať všeličo.

Ako by ste zhodnotili svoje momentálne životy? Ste s nimi spokojní?

Ľubo: Pokiaľ ide o pracovnú stránku, som veľmi spokojný, ale akoby mi v živote niečo chýbalo, opora, partner.

Júlia: Ja som šťastná, momentálne mi nič nechýba. Práca ma napĺňa, robím to, čo ma baví, čo som vždy chcela. Mám taký pocit, že som konečne v bode, kde som chcela byť. Nič by som nemenila. Aj táto skúsenosť so Svadbou na prvý pohľad mi dala veľmi veľa, posunulo ma to, všeličo som zistila, na základe čoho som svoj život vyšperkovala do ideálu. Odvážny krok ísť do reality show mi dodal odvahu spraviť v živote náročné rozhodnutia. Bola to pre mňa skúška toho, čo dokážem. Dala som to, zobrala som si neznámeho muža a povedala som si, že už dám všetko.

Takže vám to dalo aj niečo viac ako len luxusnú dovolenku zadarmo?

Júlia: Určite. Pre nás osobne to vôbec nebolo o tom. Na dovolenku môžeme ísť obaja kedykoľvek. Keď som sa do šou prihlásila, vôbec som nevedela, že poletíme niekam do exotiky.