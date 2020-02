Katarína Knechtová nebola jediná: Tehotenstvo si vymyslela aj iná slovenská celebrita

Je tehotná!Takáto správa o speváčke Kataríne Knechtovej (38), po ktorej boku sa už dlhšie neobjavuje žiadny oficiálny partner, prekvapila verejnosť.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na svoj instagram totiž zavesila fotku s výrazným bruškom, ktoré vyzeralo ako tehotenské. Ako však vysvitlo, išlo len o premyslený reklamný ťah. Kto ešte vedome klamal, aby mal z toho nejaký osoh?

Katka Knechtová (38): Falošné tehotenstvo

Najväčšou klamárkou je, zdá sa, prešovská speváčka, ktorá na instagram pridala fotografiu, kde si drží bruško a vyzerá minimálne ako v 5. mesiaci tehotenstva. Fotku začali hneď komentovať všetci fanúšikovia a dokonca aj celebritní kolegovia, ktorí jej zo srdca gratulovali. Napriek tomu, že sme sa s ňou snažili skontaktovať a spýtať sa jej, ako to vlastne je, na správy nereagovala ona ani jej manažérka. Večer sa na sociálnej sieti snažila vysvetliť, prečo dala fotku, kde vyzerá ako tehotná. Ako sa totiž ukázalo, Katarína si zo všetkých vystrelila a to len preto, aby si urobila zadarmo reklamu na svoju novú pesničku. „Chcem touto skúsenosťou poukázať na jednu veľmi dôležitú vec. Všetci sa stávame povrchnými, nejdeme do hĺbky, konzumujeme, súdime. Nevieme sa zorientovať, nevieme správne definovať, čo je pravda a čo je manipulácia. Nevieme, čomu veriť. Takže: dieťa nečakám,“ napísala.

Po tomto „cirkuse“ sa na jej profile hromadili reakcie. Boli takí, ktorí sa na jej hre s tehotenstvom zabavili, no aj takí, ktorí zostali pobúrení. Tŕňom v ich oku bol fakt, že sa speváčka zahrávala s témou, ktorá je pre veľa ľudí veľmi citlivá. V súčasnosti je totiž mnoho prípadov žien či párov, ktoré nemôžu mať deti. „Od ženy vášho veku a skúseností by som takúto hlúposť nečakala. Niektoré by takúto reálnu fotku rady mali a nedarí sa im, a vy sa tu s tým zahrávate,“ napísala jedna zo znechutených fanúšičiek. Či jej to za to stálo, vie len ona. Je však isté, že na svoje PR si mohla zvoliť aj inú taktiku.

Gabriela Bullová (36): Falošné tehotenstvo

Ďalšia účastníčka Farmy, ktorá však v tejto reality show veľa vody nenamútila a neskôr sa vyzliekala na Markíze v relácii Sexy šport, si vystrelila tiež zo svojich fanúšikov. Nešlo však o žiadny nevinný fór, ale o vážnu vec, z ktorej sa žarty robiť nezvyknú. Vulgárna farmárka so slovníkom z piatej cenovej skupiny schválne zavádzala o svojom tehotenstve. Na sociálnu sieť zavesila fotku s nafúknutým bruškom a dodala, že sa chce všetkým pochváliť, ako pekne rastú. Okrem toho odfotila aj falošný tehotenský test a ultrazvuk. „To sú moje dve čiarky života,“ napísala pod fotku a pod ďalšiu zas: „Môj štupeľ krásny.“ Fanúšikovia jej začali vo veľkom gratulovať. Neskôr si zrejme svoj trápny krok uvedomila a všetky fotky vymazala.