Sklamaný kouč Lampard si po fiasku sype popol na hlavu: Je to krutá lekcia

Podľa trénera futbalistov Chelsea Franka Lamparda udelil Bayern Mníchov v utorok v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov jeho mužstvu krutú lekciu.

Bavorský tím zvíťazil v Londýne 3:0 a len kolaps v domácej odvete by ho mohol pripraviť o postup medzi osem najlepších. Stratu 0:3 z prvého zápasu na vlastnom štadióne ešte v súťažiach UEFA nikdy žiadny tím neotočil.

"Je to krutá lekcia. Na tejto úrovni sme už dlho neboli a taká je realita. Musíme to brať pozitívne, aj keď možno po zápase majú hráči pocit, že to tak nie je možné chápať. Musia pochopiť, na akej úrovni je potrebné vo vyraďovacej fáze hrať ,"povedal Lampard na tlačovej konferencii.

Chelsea v minulom ročníku pod vedením súčasného kouča Juventusu Turín Maurizia Sarriho ovládla Európsku ligu. Podľa Lamparda to však nie je nič platné. "Veľa hráčov vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov nikdy nehrala. Spoznala len Európsku ligu, čo je ale veľký rozdiel. Niektorí si túto časť Ligy majstrov vyskúšali pred niekoľkými rokmi, ale nie v Chelsea a v časoch, keď sme postupovali do semifinále a finále," uviedol víťaz Ligy majstrov z roku 2012, kedy "Blues" vyhrali vo finále na penalty práve proti Bayernu.

"Bayern hral fantasticky. Ak niečo pokazíte, ocitnete sa v zložitej situácii. Neverili sme si na lopte, to je pre mňa najväčšie sklamanie," vyhlásil Lampard. "Bayern je veľmi silný, musíme ho rešpektovať. V Mníchove musíme hrať s hrdosťou. Nesmieme sa zaoberať skóre, keďže je jasné, že sme na tom zle. Musíme ukázať charakter," konštatoval štyridsaťjedenročný kouč.