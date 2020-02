Dievčatko († 7) išlo na operáciu mandlí, domov sa už nevrátilo: Náhla smrť!

Išla na operáciu, ktorú bez problémov podstupujú mnohí, pre ňu sa však zákrok stal osudným.

Keď rodičia Američanky Paisley Cogsdill († 7) viezli dcérku do nemocnice, nikto ani len netušil, že dievčatko sa domov už nikdy nevráti.

Pri rutinnej operácii, ktorá prebieha pod celkovou anestéziou, jej mali odstrániť mandle. Tento úkon sa vykonáva najmä, keď u pacienta dochádza k opakovaným zápalom mandlí a zákrok sa všeobecne nepovažuje za život ohrozujúci. Napriek tomu v prípade malej Paisley došlo k obrovskej tragédii.

Iba minútu po tom, ako sa začala operácia, srdiečko pacientky sa zastavilo, informuje britský denník Metro. Paisley nedokázali zachrániť a rodičom a príbuzným tak museli oznámiť zdrvujúcu správu. Dievča podľa blízkych nemalo žiadne vážne zdravotné problémy. Príčinu náhlej smrti tak objasnia až výsledky pitvy. "Niektoré veci sa nedajú pochopiť, no vieme, že to bol Boží plán a to je jediné, čo nás môže utešiť," uviedla o strate vnučky zdrvená stará mama Mary Beth Truelock.