Dovolenka ako z pekla! Prehovorili turisti, ktorých koronavírus uväznil v hoteli na Tenerife

Tisícka turistov, ktorí sú od utorkového rána uzavretí v hoteli na kanárskom ostrove Tenerife, stále nevie, ako dlho tam budú prakticky uväznení. Hotel je v izolácii kvôli dvom talianskym turistom, ktorí tam trávili dovolenku a teraz sú v miestnej nemocnici, pretože sa u nich preukázal nový typ koronavírusu.

Niektorí hostia majú obavy, že sa v hoteli nakazia. Napríklad český turista Michal v utorok povedal ČTK, že tam pritom na dovolenku prišiel až v pondelok. "Sme zatvorení na izbe a čakáme, čo bude. Je to šialený pocit nevedieť, či sa nakazíme, alebo nie. Navyše sme tu s malou dcérkou," opísal ČTK situáciu v hoteli H10 Costa Adeje Palace turista Michal, ktorý si neželal uviesť svoje priezvisko. "Pritom sme prišli len včera," dodal. "Nikto nevie, ako dlho to bude trvať. Dúfame, že nás tu nenechajú celých 14 dní," povedal s odkazom na dobu považovanú za inkubačnú u nového typu koronavírusu, ktorý sa začal šíriť vlani v decembri z Číny. V Európe je teraz najväčším ohniskom Taliansko.

"Zmerali nám teplotu a popoludní sme dostali lepšie rúška," uviedol český turista s tým, že žiadne špeciálne testy im lekári nerobili. "Skoro ráno sme išli s malou dcérkou von, pretože nemohla spať a na recepcii už lietali s rúškami a hnali nás, nech sa vrátime do izby," opísal ČTK otec päťročnej dcéry. V areáli hotela sa podľa neho pohybovať možno, ale von sa ísť nedá. Hotel je od rána uzatvorený a strážený políciou.

Iný z turistov v hoteli na juhu Tenerife, ktorého citovali španielske médiá, sa o izolácii dozvedel z televízie. "Som zvyknutý skoro vstávať, tak som si ráno pustil televíziu, kde hovorili o nejakom uzavretom hoteli na Tenerife," citoval jedného z hostí denník El Confidencial. Štvorhviezdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je obľúbený u britských turistov. Dvadsaťsedemročná turistka Hannah Greenová z anglického grófstva Hertfordshire povedala médiám, že od nedele, kedy do hotela s priateľom a ročným synom prišli, je to už druhýkrát, čo im nariadili zostať v hoteli. Prvýkrát to bolo kvôli piesočnej búrke zo Sahary.

"Bojím sa o svoje dieťa. Nechcem tu byť, už toho mám plné zuby .. to je dovolenka z pekla," povedala televízii Sky. Iný britský turista, ktorý je v hoteli s tehotnou ženou, sa britskej televízii posťažoval na spôsob, ako boli o izolácii informovaní. "Dali nám len kus papiera pod dvere," uviedol. "Bohužiaľ vás musíme informovať, že zo zdravotných dôvodov sa hotel uzatvára. Až do oznámenia úradov musíte zostať v izbách," stálo na informačnom letáku v niekoľkých jazykoch. Podľa iných turistov ale hotel usporiadal krátku schôdzku na recepcii, kde mohli ľudia klásť otázky.

Podľa Čecha Michala prechádzal ráno hotelom zamestnanec hotela, ktorý o situácii informoval. "Povedal, že je tu pravdepodobnosť nákazy koronavírusom," povedal ČTK. Dodal, že Česi sú v kontakte s konzulátom Českej republiky. Podľa cestovnej kancelárie Canaria Travel CZ je v hoteli šesť českých turistov. Zatiaľ čo niektorí ľudia v hoteli majú veľký strach, iní vyzývajú, aby sa nepodliehalo panike. "Strach nemáme. Vírus sa rozšíri po celej Európe, tak čo sa dá robiť. Nemá cenu panikáriť," povedala médiám 56-ročná Jeanine, jedna zo 110 belgických turistov v hoteli. Dodala ale, že je rada, že s ňou na dovolenku nešli rodičia. Práve hlavne pre starších ľudí je totiž koronavírus nebezpečný.