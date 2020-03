Mladá mamička štyroch detí 10 rokov odkladala dôležitý test: Zdrvujúca správa z úst lekárov

Mladej Škótke diagnostikovali rakovinu krčka maternice po tom, ako na desaťročie odložila cytologický ster. Teraz vyzýva ďalšie ženy, aby si tento rutinný test nechali spraviť a nemuseli čeliť rovnakej diagnóze.

Kim Montgomery (31) odložila test, pretože sa jej po sebe narodili štyri deti. Cervikálny ster sa rozhodla podstúpiť po tom, čo ju deväť mesiacov trápilo nadmerné krvácanie, informuje FoxNews. "Cervikálny ster som podstúpila dňa 20. decembra a v novom roku som dostala list, že bolo objavené nadmerné množstvo buniek," hovorí Kim.

Dňa 5. februára jej diagnostikovali druhé štádium rakoviny krčka maternice. "Okamžite som si myslela, že mám rakovinu, proste som to cítila, no keď mi to lekári potvrdili, zrútila som sa. Nemyslela som si, že raz budem mať rakovinu - mám iba 31 rokov," zúfa Kim. Lekári jej povedali, že zrejme bude musieť podstúpiť chemoterapiu a hysterektómiu. Taktiež čaká na výsledky magnetickej rezonancie, aby vedela, či sa rakovina rozšírila do ďalších častí tela.

"Je to skutočne skľučujúci pocit, chcela som mať viac detí, no som rada, že mám moje štyri," hovorí mamička. "Deti som čakala hneď za sebou v období troch rokov a test nemôžete podstúpiť v tehotenstve. To je dôvod, prečo som si ho tak dlho nedala spraviť. No taktiež som si neuvedomila, že to je také dôležité," dodáva.

Doktori odporúčajú podstúpiť tento test vo veku 21 rokov a potom ho zopakovať každé tri roky. "Chcem zvýšiť povedomie o dôležitosti tohto testu," hovorí s tým, že dúfa, že jej príbeh pomôže zachrániť niekomu život.