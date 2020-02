Česko varuje svojich občanov: Neodporúčame, aby ste cestovali do severného Talianska

Bezpečnostná rada štátu neodporúča občanom Českej republiky kvôli šíreniu nového koronavírusu cesty do talianskych regiónov Lombardia a Benátsko. Ľudia by tiež mali zvážiť, či teraz vôbec jazdiť kamkoľvek do cudziny, povedal v utorok na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva rady premiér Andrej Babiš (ANO).

Koronavírus udrel v Taliansku plnou silou: Dramatický nárast nakazených, pribúdajú aj mŕtvi Na severe Talianska už zomrelo na následky nového koronavírusu 11 ľudí. Nakazených je v Taliansku 322. "My skutočne neodporúčame našim občanom, aby teraz cestovali do Lombardie a do Benátska. A, samozrejme, vyzývame našich občanov, ktorí sa vracajú z tejto oblasti Lombardie a Benátska a budú na sebe pozorovať nejaké príznaky, aby kontaktovali okamžite lekára, najlepšie telefonicky," uviedol Babiš. "Samozrejme, je potrebné, aby naši občania zvážili vôbec, či chcú za tejto situácie cestovať do zahraničia," dodal.