Rozhovory politických lídrov pre Nový Čas: Čo si nachystali pre voličov!

Už v sobotu si vyberieme, kto nás bude zastupovať ďalšie štyri roky v parlamente.

Nový Čas posledné dni zverejňoval rozhovory s politickými lídrami strán, ktoré majú najväčšie šance prebojovať sa do Národnej rady. Pozrite si, ako odpovedali na otázky týkajúce sa politickej budúcnosti.

Andrej Danko, predseda SNS

Otvoriť galériu Andrej Danko. Zdroj: Braňo Račko

Stále hovoríte o tom, čo ste dokázali. Kam ale smerujete nabližšie 4 roky?

- Ja budem rešpektovať, čo ľudia povedia. Čo sa týka obdobia po 1. marci, tak prijmem čokoľvek. Ľudí nezaujíma program. Darmo vám ja budem hovoriť, ako vyriešim podnikové byty či výstavbu diaľnic. Viete, čo ich zaujíma? Či by som sa tu oblial kávou, či sa tu zachichocem, či použijem škaredé slovo na Matoviča. Preto má Matovič percentá, lebo začal robiť cirkusy, ale vláda a riadenie štátu nie sú o teátre. Prijmem čokoľvek, ale je mi ľúto, že sa ľudia neboja, že sa im zrušia poukazy, vlaky zadarmo, že sa im vo veľa veciach siahne na sociálny systém, a to nebude na smiech.

Ak sa náhodou dostanete do parlamentu, s kým si viete predstaviť spoluprácu?

- Možno je čas na opozíciu. Toto je tortúra od rána do večera, človek drie.

Igor Matovič, predseda OĽaNO Otvoriť galériu Igor Matovič Zdroj: Ivan Kováč

Mnohí hovoria, že si vás v polohe štátnika vedia ťažko predstaviť. Dokázali by ste sa bez problémov preorientovať z toho šaša na seriózneho muža v obleku, ktorý má v rukách už reálnu moc?

- Šašo má veľkú výhodu v tom, že vždy mohol hovoriť pravdu. Ja si to užívam v politike, cítim sa slobodný. Snažím sa hovoriť pravdu bez ohľadu na následky. Druhá vec je, že áno, uvedomujem si, že to je moja najväčšia osobná nevýhoda, že ma ľudia považujú za šaša. Ale na druhej strane je to aj výhoda, lebo šašo môže len pozitívne prekvapiť.

Platí, že vaši partneri budú musieť súhlasiť so všetkými 11 podmienkami, ktoré ste si stanovili v internetovej ankete?

- Truban a Hlina, keď podpísali pakt o neútočení či mlčaní, akokoľvek to nazveme, hneď vyhlasovali, že by chceli zložiť vládu bez OĽaNO. My sme sa na základe toho zariadili, chceli sme s nimi urobiť nejakú dohodu, ale nedalo sa. Tak my sme si povedali, že dobre, ak sa to nedá urobiť s ním, skúsime urobiť dohodu s ich voličmi. A to je to, čo robíme dnes tým hlasovaním – dohodu na spoločnom programe. A zároveň sme do toho férovo vtiahli aj voličov Smeru, Kotlebu a nevoličov. Všetci rozhodujú o tom, aké budú podmienky vstupu do tej vlády, ktorú tieto strany zložia. My im držíme palce, a keď zistia, že mali príliš silné reči, boli namyslení a budú potrebovať našu pomoc, tak my povieme - áno, sme ochotní vstúpiť do ich spolku, ale ľudia nám určia podmienky, za akých. A oni buď akceptujú, alebo povedia, že radšej nechajú vládnuť mafiu.

Andrej Kiska, predseda Za ľudí Otvoriť galériu Andrej Kiska Zdroj: Michal Hanko

Ktoré ministerstvo je pre vás natoľko podstatné, že si ho v prípadnej vláde vyslovene vypýtate do svojej správy?

- Nemáme žiadne ministerstvo, na ktorom by sme trvali a kládli si podmienky.

Keď to otočím, tak ktoré ministerstvo by bolo tým, kde by ste presadili najviac z toho, čo chcete presadiť?

- Som hrdý na to, že máme v strane ľudí, ktorí už niečo dokázali. Sú to ľudia, ktorých keď večer posadíme na ministerstvo, tak zajtra môžu riadiť. Máme veľmi silný tím pre spravodlivosť a boj s korupciou, ale aj na sociálnu politiku či zahraničné veci. Len po voľbách si musíme sadnúť, a povedať si, kto by mohol byť ten najlepší a rozhodnúť sa.

Čím sa chcete voličom odprezentovať po vašich prvých 100 dňoch vládnutia?

- Na čom my budeme určite trvať, je, aby sa zmenil štýl vládnutia. Doteraz boli mnohí ministri takí, ktorým by som nedal riadiť ani eseročku s dvoma zamestnancami. Potrebujeme dostať na tieto najdôležitejšie miesta ľudí, ktorí dokážu priniesť jasné hmatateľné výsledky pre ľudí. Bol by som veľmi rád, aby po sto dňoch boli vo všetkých kľúčových orgánoch, kde má štát svoje právomoci, špičkoví ľudia.

Vo vašom programe je aj to, že začnete s výstavbou 10 nových nemocníc. Koľko ich bude dokončených o štyri roky?

- Nemocnice sa dajú postaviť v priebehu štyroch až šiestich rokov. Musí byť však ochota zo strany štátu a musí byť dôležité spraviť v zdravotníctve poriadok.

Michal Truba, predseda PS/Spolu Otvoriť galériu Michal Truban Zdroj: Michal Hanko

Ak koalícia PS/Spolu uspeje natoľko, že budete môcť postaviť premiéra, trúfate si na to?

- Nebolo mojím snom byť premiérom. Ja chcem ísť do vlády zabezpečiť to, aby sa tam hlavne pracovalo. To, v akej funkcii budem, je naozaj jedno.

V minulosti ste povedali, že spôsob politiky I. Matoviča zlyhal. Otočila sa nálada v spoločnosti?

- Stále je to o tej šou, ale politiku treba vedieť aj robiť. On vie dobre robiť šou, my to vieme reálne odmakať. Netreba len kričať, ale vedieť tú vec aj reálne urobiť. A toto je naša výhoda, že sme nový vietor, ktorý to chce reálne odmakať. Toto mi vadilo na politike, že sa len sľubuje, ale potom sa na tom reálne nerobí.

V koalícii hovoríte, že ste sa pustili do kampane, aká tu ešte nebola, no na číslach pred moratóriom to vidieť nebolo. Za pol roka ste spadli o polovicu. Čomu to pripisujete?

- Jeden z tých hlavných dôvodov je podľa mňa to, že sa nám nepodarilo vytvoriť veľkú trojkoalíciu s Andrejom Kiskom, pretože to odmietol a nechcel to. To zamávalo s ľuďmi, pretože som videl na nich, ako veľmi chceli, aby sme sa spojili. A zároveň vznikla strana Kisku, s ktorým máme veľmi podobných voličov, takže tie percentá sa trochu rozriedili.

Vy ste nedávno povedali, že chcete, aby lídri koaličných strán boli na čele ministerstiev a prevzali na seba zodpovednosť za riadenie rezortov.

- Ja som to navrhoval práve preto, lebo jedna z obáv ľudí je to, či by vláda vedela spolu fungovať. Treba zabezpečiť, aby sa prípadná vláda hneď nerozpadla.

Boris Kollár, predseda Sme rodina Otvoriť galériu Boris Kollár Zdroj: Michal Hanko

O ktoré ministerstvá budete bojovať v prípade tvorenia vládnej koalície?

- My budeme bojovať o program našej strany. To je program pomoci rodinám. My budeme bojovať za tieto rodiny. Dali sme si tri okruhy, za ktorých pôjdeme do nejakej vlády. Samozrejme, že nebudem stavať byty cez ministerstvo obrany. Takže k tomu prináležiace ministerstvá sú doprava, sociálne veci a možno životné prostredie. A takto keď sa to naskladá a ostanú na kope už len silové rezorty, samozrejme, že hnutie Sme rodina sa bude usilovať po tom všetkom aj o silové rezorty.

Tvrdíte, že váš cieľ je mať vo voľbách 11 %. Ak sa vám, naopak, nepodarí prejsť do parlamentu, zabalíte to v politike?

- Ja nemám čo baliť. Povedal som, že budeme radi, ak sa dostaneme do parlamentu. Budem považovať za úspech, ak budeme mať viac ako 6,6 %, ako to bolo v minulých voľbách. No a človek musí mať cieľ. Idete na olympiádu? Tak musíte mať cieľ vyhrať, nemôžete mať za cieľ zúčastniť sa. Ja sa nerád zúčastňujem. Vždy bojujem o tú najvyššiu métu. Ale človek musí byť aj príčetný. Takže my sme si dali takú hranicu, že k tej jedenástke by sme sa tak radi pozerali. Všetko, čo sa stretne od 6,6 k tej jedenástke, budeme považovať za úspech. Urobíme všetko pre to, aby sme mali čo najlepšie číslo.

Čo ste spravili horšie ako Matovič, ktorý v posledných prieskumoch rástol?

- Ja si myslím, že nám sa to darí, lebo nepadáme. Keď si zoberiete ostatných, tak Igor rastie na ich úkor. Ja sa nepýtam ako Igor Matovič, že čo ľudí trápi. Ja to viem.