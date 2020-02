Dlhoročný člen MOV prehovoril: Odkaz športovcom pred olympiádou v Tokiu

Podľa dlhoročného člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kanaďana Dicka Pounda by organizátori OH 2020 v japonskom Tokiu mali pristúpiť k zrušeniu podujatia a nie k ich presunutiu na iný termín či do iného dejiska, ak ohrozenie koronavírusom budú považovať za príliš veľké.

Podľa Pounda sa čas na definitívny verdikt veľmi rýchlo kráti a mal by padnúť najneskôr v máji. Niekdajší šéf Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Dick Pound tiež vyzval športovcov, aby sa nenechali rušiť správami o hrozbách a dôsledne sa pripravovali na OH. "Zamerajte sa na prípravu a dôverujte MOV, že vás nevystaví rizikovej situácii," povedal Kanaďan.Koronavírus si vyžiadal už viac ako 2700 obetí, drvivú väčšinu z nich v Číne. Na OH 2020 sa očakáva účasť približne 11-tisíc športovcov, na paralympijských hrách na prelome augusta a septembra ďalších 4400 športovcov. Koronavírus naplno zasiahol aj šport: Zrušené sú už desiatky podujatí po celom svete V modernej ére OH sa podujatie nekonali iba vo vojnových časoch. Akýkoľvek iný scenár ako konanie OH a PH by v súčasnosti znamenal multimiliardové straty na všetkých frontoch. Podľa Pounda budúcnosť OH 2020 nie je v rukách MOV.Záležať totiž bude na tom, aký smer naberie koronavírus. "Ak by však prišlo k tomu, že sa to bude v úmrtnosti podobať španielskej chrípke (v rokoch 1918 - 1920 si vyžiadala približne 50 miliónov obetí na celom svete, pozn.), tak každý si bude musieť vziať svoj liek," poznamenal narážajúc na potrebu ochrany zdravia a života aj na úkor mimoriadnych finančných strát.