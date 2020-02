Bašternáka v base zastihlo nové trestné stíhanie: Obvinený za vratky pri Bonaparte

Začína sa mu to hromadiť! Podnikateľ Ladislav Bašternák (47), ktorý si odpykáva 5-ročný trest za daňový delikt, čelí ďalšiemu obvineniu. V tomto prípade ide o výstavbu komplexu Bonaparte, kde býval aj expremiér Robert Fico.

Pri výstavbe luxusného komplexu Bonaparte nebolo všetko s kostolným poriadkom. Konatelia dvoch obchodných spoločností sa mali podľa polície dopustiť porušenia zákona tým, že si uplatnili neoprávnený nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH. A nešlo vôbec o žiadne drobné. „Bolo to vo výške viac ako 900-tisíc eur. V ňom mali byť zahrnuté navýšené dodávateľské faktúry za stavebné materiály a práce na stavbe polyfunkčného domu,“ vysvetlila polícia. Obvinení sú okrem Bašternáka i Stanislav Plutka a Ivan Piterka, ktorí boli konateľmi v Real Forum Invest. Štvrtým obvineným je Peter H. Byt od Bašternáka v drahom komplexe si prenajímal aj bývalý premiér Robert Fico a bola to jediná nehnuteľnosť, ktorú neprepísal na členov rodiny pred odchodom do väzenia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V najbližších týždňoch pôjde do dražby. Byt pred svojím odsťahovaním, proti ktorému sa dlhé roky bránil, zostal takmer prázdny - zmizli dokonca aj parkety. V súčasnosti si Ladislav Bašternák odpykáva 5-ročný trest za neodvedenie dane a poistného. Sudca ho poslal za mreže preto, lebo cez firmu BL - 202 v roku 2012 kúpil sedem bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Skutočná suma však bola údajne nižšia, preto si vypýtal od štátu 2-miliónovú vratku. Za tento podvod mu prepadol aj majetok. Okrem spomínaného bytu v Bonaparte bolo na predaj aj 15 zbraní z jeho zbierky. Najdrahším kúskom bola guľovnica za 3 800 eur.

Trest mu môžu Zvýšiť

Róbert Bános, advokát

V danom prípade je predpoklad, že by došlo k uloženiu súhrnného trestu, pričom nový uložený trest by nemohol byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom (5 rokov). Za trestný čin, za ktorý je aktuálne obvinený, by mu hrozilo 7 - 12 rokov, pri prípadnom uložení súhrnného trestu by sa trestná sadzba pohybovala v rozsahu 7 - 16 rokov v závislosti od prítomnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.