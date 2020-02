Jaroslav si šikovne poradil so staršími študentmi: Najlepší mladý strojár je z Brezna!

Dokázal svoje schopnosti. V Košiciach sa uskutočnil už 36. ročník celoslovenskej súťaže Zenit v programovaní a elektronike a 21. ročník súťaže Zenit v strojárstve. Do finále postúpilo z 8 krajov 91 šikovných študentov s cieľom ukázať intelekt, tvorivosť, zručnosť a zabojovať o najvyššie priečky.

Jednoznačným víťazom v tvorbe výkresovej dokumentácie na počítači (strojárstvo – kategória A) sa stal Jaroslav Šomodi (17), študent študijného odboru strojárstvo na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne. Cieľom súťaže Zenit, ktorá je určená žiakom stredných škôl, je vyhľadávať nadaných a talentovaných študentov, rozvíjať ich kompetencie, podporovať rast ich vedomostí a zručností v oblasti programovania, elektroniky a strojárstva.

Jaroslav je študentom tretieho ročníka a v celoslovenskom finále súťažil s o rok staršími študentmi, a aj napriek tomu s prehľadom zvíťazil. „Mali sme zadanú úlohu vypočítať hnaný hriadeľ prevodovky. Boli zadané hodnoty ako výkon, otáčky a z toho sme museli vypočítať dĺžku hriadeľa a priemer. Následne navrhnúť normalizované dĺžky aj priemery, navrhnúť do toho perá a celé to dať do výrobného výkresu,“ vysvetlil mladý študent s tým, že štúdiu strojárstva sa chce venovať aj po maturite. „Rozhodujem sa pre štúdium v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite alebo pre štúdium strojárstva v Brne,“ prezradil Jaroslav.