Pestovatelia v Martovciach sú v dedine raritou: Prvá jarná cibuľka vo februári

Kým na horách ešte vládne zima a deti sa tešia zo snehu, v dedinke Martovce (okr. Komárno) so sedemsto obyvateľmi už oberajú prvú úrodu.

Pred niekoľkými rokmi pestovali zeleninu takmer v každom dome, dnes to robí už len jedna rodina. Ľudia vravia, že sa im to neoplatí, za namáhavú prácu nedostanú zaplatené, o našu poctivú zeleninu vraj nie je záujem. Angelika (37) s manželom Júliusom (46) sa však nevzdávajú. Obrovské fóliovníky vidieť už z diaľky. „To už nikto nerobí, doslova sa nám smejú, že prečo sa tak narobíme. Ale ja mám túto prácu rád a len tak ľahko to nevzdám,“ vraví pestovateľ Július. Už od rána je v záhrade a celý od blata. Jeho žena Angelika je na tom rovnako. „Teraz zbierame jarnú cibuľku, okoštujte,“ vyťahuje zo zeme zeleninu. Jej vôňa sa šíri na metre od záhrady, a ako štípe.

„No vidíte, a my máme problém predať ju na trhu, lebo v obchode je o pár centov lacnejšia,“ trpko sa zasmeje Angelika. Zasadený je už aj šalát a kaleráb, o chvíľu začne dozrievať spolu s reďkovkou. Podľa nej je rozdiel už aj v tom, čo vyrastie pod fóliou a čo vonku. Dopestujú všetko a prebytky predávajú na trhoch. „Máme cibuľku, šalát, kaleráb, karfiol, petržlen, reďkovku, papriku, rajčiny, uhorky, melóny červené i žlté, zemiaky, jahody i tekvice. Začíname siať v decembri, keďže aj planty si pestujeme sami a s poslednou úrodou končíme tiež v decembri. Čiže robíme celý rok,“ s úsmevom a láskou vysvetľuje Július. Riskujú však veľa, v priebehu chvíle môžu prísť o všetko. „Stačí taký vietor, ako bol, takmer sme prišli o všetky fólie. Počasie vie urobiť veľkú škodu, aj choroby. Ale nevzdáme to, je to naša srdcová záležitosť,“ uzavrela Angelika.

