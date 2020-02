Popolcovou stredou sa začína 40 dní odriekania: Ktorý pôst je zdravý?

Dnes je Popolcová streda alebo Škaredá streda. Tento deň je v rímskokatolíckom kalendári prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou.

Do týchto 40 dní sa však nepočítajú nedele a tak v praxi vychádza Popolcová streda na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Vzhľadom na to, že Veľká noc nemá pevný dátum, rovnako je to aj s Popolcovou stredou. Tento rok pripadla na 26. februára a pôst teda vyvrcholí Veľkým piatkom 10. apríla. Je pôst len zastaralá, nezdravá tradícia, alebo môže byť pre naše telo naozaj prínosom? Fašiangy, ktoré začínajú na Troch kráľov, sa končia práve Popolcovou stredou, alebo deň pred ňou.

Trojtýždňové obdobie zábavy a hodov je určené práve na to - dosýta sa najesť. Ďalších 40 dní je potom obdobím určeným na postenie a odriekanie. „Názov Popolcová streda pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka,“ objasňuje etnologička Katarína Nadaská. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, keď sa veriacim značí popolom krížik na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš,“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“ Nie je pôst ako pôst a môže mať rôzne formy. Dá sa nájsť aj taký, ktorý je prínosom pre naše zdravie?

Druhy pôstov:

1. Žiadne tuhé jedlo

Najprísnejší pôst. Nemusí nevyhnutne škodiť zdraviu, ak si do tekutín, ktoré budete prijímať, doplníte zeleninové a ovocné smoothie. Aj tak však nie je táto forma na celých 40 dní práve najvhodnejšia.

2. Prerušovaný pôst

Napríklad 16:8. To znamená 16 hodín pôstu, keď sa neje nič a potom 8 hodín určených na jedlo. Niektorí odborníci tento spôsob stravovania odporúčajú ako zdravý, avšak musíte mať na mysli, že za tých 8 hodín nesmiete vyprázdniť naraz celú chladničku aj so špajzou.

3. Menšie dávky

Ak vám nevyhovuje meniť svoje stravovacie návyky, stačí naložiť si z obvyklého jedla na tanier o tretinu, či aj polovicu menej. Výborným doplnením by bolo vynechanie sladkostí či alkoholu.

4. Najzdravší pôst

Vyberať si netučné jedlá

Vynechať sladené nápoje

Vyhľadávať jedlá prírodných chutí, čiže príliš nesoliť, nesladiť, nekoreniť

Dať si bežnú porciu, prípadne o niečo menšiu

Vynechať alkohol

Ako pôst ovplyvňuje vaše telo

Psychika – silná voľa pri dodržaní pôstu podporí vaše sebavedomie

– silná voľa pri dodržaní pôstu podporí vaše sebavedomie Krvný tlak – sa môže znormalizovať, najmä v prípade vysokého

– sa môže znormalizovať, najmä v prípade vysokého Trávenie – odľahčia a prečistia sa črevá, detoxikuje sa pečeň

– odľahčia a prečistia sa črevá, detoxikuje sa pečeň Pleť – zlepší sa stav ekzémov a vyrážok

– zlepší sa stav ekzémov a vyrážok Hladina cukru v krvi – ustáli sa a znormalizuje

– ustáli sa a znormalizuje Imunita – oddych od ťažkého trávenia dáva priestor na posilnenie imunity

– oddych od ťažkého trávenia dáva priestor na posilnenie imunity Celé telo – celková očista od toxínov

– celková očista od toxínov Postava – viditeľný úbytok váhy

Popol má očistné účinky Otvoriť galériu Katarína Nádaská Zdroj: anc

Katarína Nádaská, etnologička

V minulosti, keď ľudia žili najmä kresťanskými zvykmi, sa Veľký pôst bral veľmi vážne a dodržiaval sa. Dnes už veľmi nie. Nielen na Popolcovú stredu sa popol využíval na viacero vecí. Popol má totiž, paradoxne, bieliace účinky. Využíval sa tak pri praní bielizne, pri umývaní pripálených riadov, aj na čistenie domácnosti.

Pôst a hladovka nie sú to isté

Otvoriť galériu Katarína Skybová Zdroj: anc

Katarína Skybová, odborníčka na výživu

Pojem pôst si vysvetľuje každý ináč. Niekto ho vníma tak, že keď si nedá nejakú sladkosť, tak to už je pôst. Niekto zase, že neje vôbec. To nie je pôst, ale hladovka. Pôst je, keď sa ani neprejedáme, ani nie, žeby sme nejedli vôbec. Rozumný pôst rozhodne je zdravý. Taký, keď sa vrátite k prírodnejšiemu, racionálnejšiemu stravovaniu.