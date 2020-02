Bacuľka schudla 50 kíl a stala sa Miss Veľkej Británie: Neuveríte, ako vyzerala pred 2 rokmi

Žene sa podarilo schudnúť 50 kilogramov tým, že vymenila hotové jedlo kupované z rýchlych občerstvení za zdravú stravu. Dnes je Miss Veľkej Británie.

Jen Atkin (26) vyhrala súťaž krásy s najdlhšou tradíciou v Spojenom kráľovstve počas žiarivého finále v Leicesteri. Manažérka leteckej dopravy, ktorá žije v dedinke Ulceby pri Lincolnshire, horlivo propaguje zdravý životný štýl po tom, ako sama v priebehu dvoch rokov výrazne schudla aj pomocou pravidelných návštev posilňovne. O udalosti informuje LadBible.

Jen pôvodne vážila 108 kg, no potom, ako sa jej podarilo zhodiť nadbytočné kilá, sa jej váha ustálila na 57 kg. Stala sa Miss Scunthorpe a v roku 2018 súťažila aj o titul Miss Anglicko. Skončila na druhom mieste.

Keď sa vydala, vzdala sa účinkovania v súťažiach krásy, no nakoniec sa predsa len rozhodla pokúsiť sa o titul ešte raz, keď bola navrhnutá do súťaže Miss Veľká Británia. Nemožné sa stalo pravdou a z Jen je 75. Miss Veľkej Británie. "Bol to obrovský šok - tri roky dozadu by som ani vo sne nečakala, že vyhrám Miss Veľkej Británie. Ťažká práca sa skutočne vypláca," hovorí.

O svojom výraznom schudnutí mala príležitosť porozprávať aj v rannej šou Good Morning Britain. Jen je aj country speváčka. Jej prvá pesnička vyšla v roku 2018 a dostala sa až na druhú priečku v národných hitparádach.

Krásna Britka nie je jediná z rodiny, kto háji národné farby vo svete. Jej dvojča Sam Atkin je atlétom a reprezentoval svoju krajinu na Halových majstrovstvách Európy v behu na 3000 metrov. "Je mi nesmiernou cťou byť 75. Miss Veľkej Británie a že môžem zastupovať moju krajinu vo svete spolu s mojím dvojčaťom, ktorý behá za Spojené kráľovstvo," hovorí Jen.

"V súťaži Miss Veľká Británia bolo 45 finalistiek a som šťastná, že nielenže som vyhrala Miss sympatia, ale taktiež korunku a titul Miss Veľká Británia 2020. Bolo to neuveriteľné, som nesmierne šťastná," hovorí najnovšia výherkyňa súťaže krásy. Aké má plány do budúcnosti? "Mám mnoho plánov, napríklad na jar by som chcela vydať novú country pesničku."

Vyše 400 divákov si naživo pozrelo finále súťaže krásy v Leicestri. Súťažiace sa im predviedli v plavkách, módnom a večernom oblečení. Potom boli vyspovedané priamo na pódiu.

"Dámy majú silného, podnikavého ducha a majú za sebou náročné prípravy na súťaž, podporu našich charít a propagáciu značky. Súťaž priťahuje širokú paletu žien, od mamičiek na plný úväzok po študentky rôznych odborov, tento rok sme vo finále mali hráčku ragby, poľnohospodárku, doktorku i zubárku," hovorí riaditeľka súťaže Kate Solomons. "Miss Veľká Británia skutočne priťahuje rozmanitý mix nezávislých a silných žien, ktoré spolupracujú pri budovaní značky a rôznych úžasných akciách.“

Tento rok modelky pomohli zozbierať 42 000 libier (52 000 eur) na pomoc dvom charitatívnym organizáciám, jedna bola zameraná na liečbu rakoviny, druhá Duchennovej svalovej dystrofie. Za posledných osem rokov došlo v Miss Veľká Británia aj vďaka Kate a jej tímu k veľkým zmenám. Súťažiť môžu už aj vydané ženy a matky. Tento rok sa hovorí o sprístupnení súťaže ženám nad 28 rokov.