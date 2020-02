V prípade úmrtia Lukáša († 18) zistil inšpektorát práce porušenia predpisov: Dostane škola po smrti žiaka pokutu 100 000 €?

Mal sa učiť na maturity, namiesto toho rodina rozmýšľa, kedy ho pochová. Užialení blízki stále čakajú na vyšetrenie, prečo musel ich milovaný syn Lukáš († 18) zomrieť. Svoj záver zatiaľ priniesol inšpektorát práce.

Podľa neho boli na Spojenej škole elektrotechnickej v Nových Zámkoch zistené viaceré porušenia predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Samotnú nehodu však neriešili, keďže Lukáš nebol zamestnanec. To je v rukách mužov zákona. Ani viac ako dva mesiace po tragédii nemajú blízki Lukáša († 18) z Palárikova odpoveď na otázku, čo sa na hodine merania elektriky v osudný deň stalo. Mladíka počas vyučovania zasiahol elek­trický prúd, o necelé tri týždne neskôr v nemocnici zomrel.

Chlapec sa mal v týchto dňoch pomaly pripravovať na skúšku dospelosti, namiesto toho jeho popol čaká, kým ho uložia do hrobky. „Je to veľmi ťažké, učíme sa s tým žiť, ale kto to neprežil, nepochopí,“ priznáva otec Pavol s tým, že čakajú na povolenie na stavbu hrobky, kde by urnu uložili. „V zime ho však nevydávajú, tak niekedy na jar. Potom ho pochováme,“ smutne dodá. O okolnostiach vopred nechce hovoriť, rodina čaká na závery vyšetrovania: „Dohodli sme sa aj s vedením školy, že dovtedy nebudeme k tomu dávať informácie.“

Vyšetrovanie už ukončil Inšpektorát práce v Nitre. Nejedná sa však o pracovný úraz, nakoľko Lukáš bol študentom, nie zamestnancom. Vykonali však inšpekciu na škole, zameranú na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Inšpekciou práce boli zistené viaceré porušenia právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to v oblasti skladovania, bezpečnostných značení, nedostatkov týkajúcich sa elektrických zariadení, za ktoré je inšpektorát práce oprávnený uložiť sankciu až do výšky 100 000 €,“ informoval Martin Mada, hlavný inšpektor práce.

Laboratórium, kde k nešťastiu došlo, je stále zatvorené, vyučovanie prebieha v náhradných priestoroch. „Polícia v Nových Zámkoch prípad naďalej vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví. K vyšetrovaniu okolností prípadu boli prizvaní traja znalci – z odboru zdravotníctva, elektrotechniky a BOZP. Výsledky ich znaleckého dokazovania zatiaľ nemáme k dispozícii,“ potvrdila Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa.