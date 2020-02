Naši športovci sa postavili fašistom: Ďurica nechce zažiť návrat pohrobkov ľudáckeho štátu

Nemohli mlčať! Slovenských športovcov nenechávajú chladnými fašizujúce tendencie v našej spoločnosti.

Pozitívne zareagovali na výzvu „Postavme sa spoločne“ a v pútavom videu pripomínajú spoluobčanom, že je potrebné postaviť sa diskriminácii a xenofóbii!

Tí, čo len stoja opodiaľ, mlčia a prizerajú sa útokom na iných, podporujú a posilňujú nenávisť vo všetkých oblastiach života. Často sú s jej prejavmi konfrontovaní práve športovci. Preto organizátori iniciatívy oslovili osobnosti z rôznych športových oblastí. „Video hovorí samo za seba. Nikto z nás nechce zažiť to, čo zažila generácia našich starých otcov. Ide o to, aby nová generácia vedela, o čom je fašizmus a aby všade vo svete to tak vnímali, aby sa to nezopakovalo,“ povedal pre Nový Čas bývalý futbalový reprezentant Ján Ďurica.

„Spomeňme si na tých, ktorí sa prizerali, ktorí sa len pozerali na konanie iných a nič neurobili,“ vraví vo videu najúspešnejší tenisový kouč sveta Marián Vajda a dopĺňa ho bývalý boxer Tomi Kid Kovács: „Na tých, ktorí boli ticho. Nebuďme ticho. Musíme sa im postaviť.“

Vo videu sú aj hokejové osobnosti Gáborík, Handzuš, tenista Polášek, bývalá slalomárka Zuzulová a iní. Silné posolstvo chytí za srdce a to je jeho účel.