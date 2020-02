Bryant († 41) napísal počas tragického letu kamarátovi: Tá správa hovorí o Kobem všetko

Najlepší priateľ Kobeho Bryanta († 41) dostal počas tragického letu vrtuľníkom správu od legendy NBA.

Jeden z najpozoruhodnejších príbehov na rozlúčke s Kobem Bryantom bol od jeho najlepšieho priateľa Roba Pelinku. Pelinka, ktorý bol dlhoročným agentom Bryanta, predtým, ako sa stal generálnym riaditeľom LA Lakers, si v deň tragickej nehody písal s Bryantom cez mobil. Pelinka bol ten deň v kostole keď jeho telefón zrazu zavibroval.

"Vytiahol som ho a zistil, že správa bol od Kobeho. Na tom nebolo nič neobvyklé. Za posledné dve desaťročia sme spolu s Kobe hovorili alebo písali každý deň, pretože presne to robia najlepší priatelia. V tom okamihu som chcel inštinktívne položiť telefón a vrátiť sa k slovám kázne, ale niečo ma prinútilo tú správu otvoriť," cituje Pelinku portál news.com.au

"Uvidel som, že sa ma Kobe pýta, či náhodou nepoznám nejakého baseballového agenta so sídlom v južnej Kalifornii. Keďže Kobeho správa nebola naliehavá, rozhodol som sa, že budem čakať do konca kázne a potom odpoviem," pokračoval v príbehu generálny riaditeľ Lakers.

"Ale potom znova, zacítil som niečo zvláštne. Chytil som preto mobil a poslal som Kobemu správu, že som včera večer videl baseballového agenta na Lakers a bol som šťastný, že mu môžem pomôcť s tým, čo potreboval. Bolo to práve okolo 9:30. Kobe zaslal správu s vysvetlením, že chce pomôcť priateľovi so stážou pre jednu z jeho mladých dcér. Kobe sa zaručil za dievčinu, jej charakter, intelekt a pracovnú etiku. Jasne chcel pre ňu zaistiť svetlú budúcnosť. Okamžite som poslal Kobeovi textovú správu a povedal som, že uvediem všetky veci do pohybu,“ dodal.

Chvíľu na to, Bryant, päťnásobný šampión NBA a dvojnásobný zlatý olympijský medailista, zahynul vo veku 41 rokov spolu so svojou 13-ročnou dcérou a ďalšími siedmimi osobami na palube vrtuľníka. Medzi mŕtvych boli aj rodičia a mladšia sestra Alexis Altobelliovej, dievčaťa, o ktorom bola reč v správach.

„Kobeho posledný ľudský čin bol hrdinský. Chcel využiť svoje kontakty a postavenie na pomoc a formovanie budúcnosti mladého dievčaťa. Neurobil by to Kobe pre nás všetkých? Kobe bol doslova najlepším priateľom, o akého som kedy mohol žiadať," zakončil Pelinka.