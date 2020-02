Kontroverzná šou Svadba na prvý pohľad sa blíži ku koncu: Lucia zachraňuje vzťah na poslednú chvíľu

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad sa už zajtra dočká svojej poslednej časti, ktorá bude rozhodujúca. Práve teraz totiž prichádza čas, aby sa manželské páry, ktoré spojila veda, rozhodli, či chcú vo vzťahoch pokračovať, alebo nie.

Najväčší otáznik však visí nad manželstvom Ivana (39) a Lucie (30), ktoré prešlo obrovskými turbulenciami. Ako sa však zdá, snahu ženícha, ktorý stráca nádej na spoločnú budúcnosť, strieda samotná Lucia, ktorá chce črepiny ich rozbitého vzťahu poskladať na poslednú chvíľu.

Sociálny experiment, ktorý spojil podnikateľa Ivana a inštruktorku detského plávania Luciu manželstvom, zrejme šliapol vedľa. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Od sobáša až po ich mesačné spolužitie sa ich vzťah niesol v znamení hádok, nedorozumení a veľkých odhalení. Okrem svojej minulosti, ktorá zahŕňa pornovideo a drogy, pripravila Lucia manželovi aj ďalšie prekvapenia, ktoré nevie rozdýchať. Emočný výbuch na spoločnej večeri aj s ostatnými pármi bol pre Ivana zrejme poslednou bodkou, ktorá prispeje k jeho konečnému rozhodnutiu ohľadom pokračovania vo vzťahu s Luciou.

Spoločná dovolenka

Nie je tajomstvom, že sa Ivan Lucii od začiatku veľmi nepáčil, ale po čase a hlavne po poslednej dovolenke pri mori, keď blondínka okúsila aj lietanie po boku manžela, sa k nemu správala viac ako priateľsky. Víno pri mori, romantické pojedanie spoločného dezertu, pusinky a zamilované pohľady, takto vyzerali Luciine gestá, ktoré naznačovali, že si k nemu predsalen našla cestu. „Vyzeralo to tak, že chce dať šancu nášmu vzťahu,“ nechal sa počuť ženích po návrate.

Rovnako sa rozplývala aj nevesta. „To je aké romantické, takéto prekvapenie mi nikto nikdy nepripravil,“ povedala Lucia, ktorá nešetrila bozkami pre svojho muža. Šťastím bez seba by však boli aj jej rodičia, ktorí si Ivana nesmierne obľúbili a stále verili, že dokáže Luciu, ktorá si prešla aj týraním, zmeniť. Ivan však pre excesy zaradil spiatočku, čo, zdá sa, nevestu naštartovalo. „Viackrát som ti povedala, že ťa mám rada, že si ťa vážim ako človeka, že som v sebe uzavrela jednu kapitolu a chcem dať šancu druhej,“ vyznala sa zo svojich citov Lucia.

Ona ho chce

„Je to tak, že my sa k sebe s Ivanom hodíme, sme si vo veľa veciach podobní a preto by sme mali byť spolu a tiež sa aj vzájomne dopĺňame, aby sme sa od seba aj niečo naučili. Boli tam však aj veci, ktoré sa ťažko prekonávali. Rozum mi však našepkáva, že by sme to mohli zvládnuť,“ nechala sa počuť Lucia, ktorá by to chcela s Ivanom skúsiť. Či jej snaha na poslednú chvíľu padne na úrodnú pôdu, a či dokáže Ivana ešte presvedčiť o svojich čistých úmysloch, sa ukáže už čoskoro.