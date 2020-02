Dcéra Karla Gotta († 80) Dominika prezradila presnú sumu: Koľko som dostala od otca!

Prezradila presnú sumu! Najstaršia dcéra československého kráľa popu Karla Gotta († 80) Dominika (46) sa rozhodla dať stopku všetkým dohadom o peniazoch, ktoré jej dal slávny otec.

Zároveň tým vytrela zrak problémovému manželovi Timovi Tolkkimu (53), ktorý si na tieto peniaze nárokoval. Ide totiž o podstatne vyššiu sumu, ako fínsky hudobník tvrdil. Dominika Gottová ešte pred smrťou svojho otca Karla Gotta podpísala dokument, ktorým stratila nárok na dedičstvo. Slávny spevák svoju najstaršiu dcéru finančne zabezpečil už v roku 2015, keď ochorel na rakovinu lymfatických uzlín. „Povedal mi: ‚Ty teraz potrebuješ peniaze na bývanie a na život! Tak ja ti dám peniaze a dohodneme sa, že sa na základe toho vzdáš dedičstva po mne.

Alebo počkáš, ale to potom neviem, koľko by si dostala,“ pretlmočila Dominika slová zlatého Slávika, ktorý podľahol zákernej chorobe v októbri minulého roka. Gottovej manžel, fínsky muzikant Timo Tolkki, po smrti svojho svokra verejne tvrdil, že Dominika dostala od otca 100 000 eur. Je to však oveľa vyššia suma. „V prepočte šlo o šesť miliónov korún (približne 238 000 eur, pozn. red.). Otec sa ku mne zachoval úžasne a je mi veľmi ľúto, že som počas jeho života nebola schopná dostatočne nahlas povedať, ako veľa toho pre mňa urobil. Mrzelo ho tiež, že som nepovedala presnú sumu, ktorú mi v roku 2015 vlastne dal. Tak teraz to už viete,“ dodala Gottová.