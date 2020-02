Koronavírus v Rakúsku: Dvojica nakazených z Talianska zostane v karanténe do víkendu

Obe osoby v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom SARS-CoV-2, zostanú až do víkendu v karanténe.

Oznámil to na utorňajšej tlačovej konferencii riaditeľ univerzitnej kliniky v Innsbrucku Günter Weiss, píše agentúra APA. Ide o muža a ženu vo veku 24-rokov, ktorí do Innsbrucku pricestovali osobným autom v piatok z okolia talianskeho mesta Bergamo ležiaceho v najviac postihnutom regióne Lombardsko.

Podľa dostupných informácií mladá žena žije a pracuje v Innsbrucku a jej priateľ ju prišiel navštíviť. Do nemocnice v Innsbrucku prišli v pondelok večer. Ich zdravotný stav je dobrý a od utorka už nemajú ani zvýšenú teplotu, povedal Weiss. S koľkými ľuďmi prišla dvojica do kontaktu, zatiaľ nie je známe a magistrát mesta Innsbruck sa to snaží zistiť. Dve nové podozrenia na nákazu koronavírusom sa vskytli v spolkovej krajine Vorarlbersko. Výsledky testov však boli negatívne.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok počas návštevy Londýna ubezpečil, že budú prijaté všetky opatrenia potrebných na zabránenie šíreniu koronavírusu. "Usilujeme sa zaistiť čo najlepšiu spoluprácu úradov a to, aby občania dostali transparentné informácie. Nič nezamlčiavame, ale všetky fakty transparetne odkomunikujeme," vyhlásil Kurz. Poznamenal, že je dôležité, aby Rakúsko aj Európska únia vedeli aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom realisticky odhadnúť.