Dôchodcovia a študenti, pozor! Prečo sa vám oplatí podať daňové priznanie

Pracujete popri dôchodku alebo štúdiu? Mnohí seniori a študenti podávajú daňové priznanie, aj keď v predchádzajúcom roku nezarobili toľko peňazí, aby si museli splniť túto daňovú povinnosť.

Dôvod je jednoduchý, štát im vráti preddavky na daň, ktoré im zamestnávateľ zrazil. Ako to funguje? Čo musíte urobiť? Dôchodca alebo študent, ktorý za celý minulý rok nezarobil viac ako 1 968,68 eura, by mal podať daňové priznanie. Daňový úrad mu vyplatí preddavky na daň, ktoré mu zamestnávateľ zrazil. „V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok. Daňový úrad mu ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania,“ pripomína hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová. Dôležité je, aby ste priložili potvrdenie zamestnávateľa o zrazených preddavkoch a vyplnili žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá je súčasťou priznania. Priznanie treba podať do 31. marca.

Koho sa to týka

- poberateľ starobného, predčasného dôchodku alebo vyrovnávacieho príplatku

- poberateľ dôchodku z II. piliera

- poberateľ dôchodku rovnakého druhu zo zahraničia

- poberateľ výsluhového dôchodku

- študent strednej alebo vysokej školy





Ako to je

- povinnosť zdaniť príjmy za rok 2019 máte, iba ak sú vyššie ako 1 968,68 €

- ak ste mali nižšie príjmy a zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň, priznanie podajte dobrovoľne

- v priznaní požiadate o to, aby vám zrazené preddavky vyplatili (daňový preplatok)

- sumu nájdete v r. 04 potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vám vystavil zamestnávateľ

Príklad

Pán Ladislav v roku 2019 popri dôchodku pracoval na dohodu. Penziu má vo výške 350 eur mesačne (4 200 € ročne), takže si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka (3 937,35 €).

Príjem v roku 2019 - 1 500 €

Daňový preplatok - 19 % z 1 500 € = 285 €

Čo treba urobiť

- vyplniť daňové priznanie typu A

- požiadať o preplatok v XI. oddiele a

- priložiť potvrdenie od zamestnávateľa

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR





Správne tlačivo

A - iba príjmy zo závislej činnosti: pracovná zmluva alebo dohoda

B - aj príjmy iného druhu: z podnikania, zo živnosti či z prenájmu nehnuteľností

To isté platí pre študentov

Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy

Ak študent v roku 2019 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 968,68 eura a zamestnávateľ mu z nich zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania.





Nezdaniteľná časť na daňovníka

Dôchodca

- ak ste poberali dôchodok k 1. 1. 2019, záleží na tom, aký vysoký je súčet penzií, ktoré vám vyplatili v roku 2019

- ak je vyšší ako 3 937,35 €, nezdaniteľnú položku si nemôžete uplatniť

- ak nie je vyšší ako 3 937,35 €, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi 3 937,35 € a súčtom vašich dôchodkov

- ak ste začali poberať penziu až v priebehu roka, základ dane do 20 507 € si môžete znížiť o celých 3 937,35 €



Študent

- ak máte základ dane do 20 507 €, môžete si ho znížiť o 3 937,35 €

POZOR!

Možnosť znížiť si základ dane si vyžaduje tzv. aktívne príjmy - zo zamestnania, z práce na dohodu alebo z podnikania.