Počet nakazených stúpa: Koronavírus sa blíži k hraniciam Slovenska

Počet nakazených koronavírusom v Taliansku stúpol na 283, dva prípady sa objavili už aj v susednom Rakúsku. Dvaja Taliani pochádzajúci z Lombardska sú v izolácii na klinike v Innsbrucku.

Vo viacerých krajinách Európy sa objavila nákaza smrtiacim vírusom. V Rakúsku sú prvé dva potvrdené prípady - ide o talianskych občanov, ktorí sú v nemocnici v tirolskom Innsbrucku. V chorvátskom Záhrebe je hospitalizovaná jedna osoba. Chorvátsky premiér Andrej Plenković sa vyjadril, že ide o mladého človeka, má slabé príznaky a je v dobrej zdravotnej kondícii. V Španielsku na ostrove Tenerife bol potvrdený už tretí prípad v krajine. Ide tiež o občana Talianska, prišiel z najviac postihnutej oblasti Lombardska. V hoteli, v ktorom bol ubytovaný, je v karanténe 1 000 ľudí. Nik ďalší z hotela, ani jeho blízka rodina, nemá zatiaľ žiadne príznaky. Vo francúzskom Lyone bol hospitalizovaný vodič autobusu pravidelnej linky z Milána.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Francúzske úrady požiadali občanov vracajúcich sa z postihnutej oblasti v Taliansku, aby ostali doma. V Británii zavreli už druhú školu po tom, ako jej žiaci boli na lyžiarskom zájazde v talianskych Alpách, jedná sa však iba o preventívne opatrenie. Na severe Talianska stále ostáva 55-tisíc ľudí v karanténe. Uzavreli 12 miest a nasadili armádu pre zabezpečenie poriadku. Počet nakazených stúpa, už je ich 283, pričom jeden nakazený je už aj na juhu v Palerme na Sicílii. Je to žena, ktorá pochádza z lombardského Bergama a do Palerma prišla na dovolenku. Z Benátok evakuovali aj produkčný tím s Tomom Cruisom (57). Natáčali tam film Mission Impossible 7. Úrady im potvrdili, že situácia je vážna a napriek tomu, že to bude stáť veľa peňazí, nemohli ohrozovať život producentov a hercov.

Lombardsko a Benátsko, spolu s Čínou, Hongkongom, Južnou Kóreou a Makaom boli pridané na globálny zoznam ohnísk nákazy. Medzi nakazenými vo svete je aj iránsky námestník ministra zdravotníctva Irádž Harirčí a v súčasnosti je v karanténe. Na ostrove Maurícius pristálo lietadlo a pasažieri pochádzajúci z Benátska a Lombardska mali možnosť ísť buď do karantény, alebo sa vrátiť domov. Túto možnosť využilo približne 40 ľudí. Kuvajt úplne zrušil lety z a na Apeninský polostrov. Talianska ekonomika už začiatkom roka zaznamenala pokles o 0,3 %. Po prepuknutí vírusu však klesá ďalej. Otvoriť galériu Armáda stojí pri vstupoch do uzavretých miest a otáča autá. Zdroj: northfoto

Akciový trh v milánskej banke Banca Intesa zaznamenal pokles o 5 % a ak bude klesať ďalej, krajina sa ocitne v recesii. Intesa vlastní aj slovenskú VÚB. Akcie Juventusu, či iných futbalových klubov série A klesli o neuveriteľných 11 %. Vírus teda paralyzuje život všade, kam príde. Premiér Giuseppe Conte sa však vyjadril, že súčasťou opatrení je aj krízový ekonomický plán. Brusel zatiaľ neplánuje uzavrieť vnútorné hranice Schengenského priestoru, Francúzsko na to tiež nevidí dôvod. Momentálne všetkých 26 krajín zrušilo akékoľvek kontroly a všetky osoby sa môžu pohybovať voľne.