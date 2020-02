O Furyho sa idú potrhať svetové špičky: Pozvánka do Bieleho domu aj Vatikánu

Britský profesionálny boxer Tyson Fury dostal pozvánku na návštevu Bieleho domu i Vatikánu.

Jeho promotér Frank Warren to prezradil pre periodikum The Daily Telegraph s tým, že Fury by dal asi radšej prednosť cestovaniu vo svojom milovanom karavane.

Fury je po víkende nový šampión organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii, keď v Las Vegas pokoril domáceho Američana a obhajcu titulu Deontaya Wildera. "Prezident USA Donald Trump pozval Furyho i Wildera do Bieleho domu. Svetová boxerská rada má okrem toho pozvanie aj od pápeža," uviedol Furyho promotér.

Trump si sobotňajší duel Furyho s Wilderom nenechal ujsť. "Veľký súboj. Sú to dvaja skvelí bojovníci a bolo to vzrušujúce. Asi by sme ich oboch mali priviesť do Bieleho domu," reagoval americký prezident po zápase pre britské médiá.