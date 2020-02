Ukázali svoje polovičky. Nový Čas oslovil lídrov jednotlivých strán s otázkou, či sú ochotní predstaviť verejnosti svoje partnerky. Na výzvu zareagovali z dvoch hodnotovo aj programovo odlišných hnutí. Michal Truban z koalície PS/Spolu nás dokonca pozval do bytu v Starom meste, kde žijú s partnerkou Adelou. Už v najbližších dňoch pritom očakávajú prírastok do rodiny. Líder strany Vlasť Štefan Harabin zase prišiel s dlhoročnou manželkou priamo do štúdia Nového Času. Čo obe prezradili na svojich partnerov?