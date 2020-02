Hrbatý zverejnil nomináciu na federálne derby: Slováci zatiaľ bez Kližana!

Nehrajúci kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý predbežne nominoval štyroch hráčov, ktorí sa predstavia v marcovom kvalifikačnom zápase o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2020 proti Česku.

Na základe postavenia v rebríčku ATP je slovenskou singlovou jednotkou Andrej Martin, ktorý figuruje na 95. mieste. Okrem neho boli nominovaní aj Norbert Gombos, Jozef Kovalík a deblový špecialista Filip Polášek. Stretnutie sa uskutoční 6. - 7. marca v AXA aréne Národného tenisového centra v Bratislave, pričom sa bude hrať na antuke pod zatvorenou strechou.

Nehrajúci kapitán slovenského tímu sa utorňajšej tlačovej konferencie nezúčastnil, a tak nomináciu oznámil tréner Tibor Tóth. Zatiaľ v nej nefiguruje Martin Kližan, ktorý bol dlhé roky slovenskou jednotkou. "Martin sa cíti dobre, ale nedávno bol zranený. Teraz vyhral dva zápasy v kvalifikácii na turnaji v Čile a uvidíme, ako na tom bude. Momentálne nepociťuje žiadne problémy. Jedno miesto sme si ešte nechali voľné," povedal Tóth, pričom naznačil, že o voľné miesto by mali zabojovať Kližan a Igor Zelenay.

Príprava slovenského tímu sa začne vo štvrtok a s tímom budú trénovať aj Filip Horanský s Lukášom Kleinom. Tréner Tibor Tóth priznal, že súboj s Českom bude špeciálnejší než iné zápasy. "Bude to vyrovnaný a náročný zápas. Česi postavili to najlepšie, čo majú a myslím si, že štvorhra bude určite veľmi dôležitá. Je to prvý vzájomný súboj s Českom a bude mať špeciálny náboj," povedal Tóth.

Svoje prianie pred kvalifikačným zápasom Davisovho pohára prezentoval aj generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška. "Bol by som rád, keby sa nám podarilo nášho dlhoročného učiteľa zdolať a postúpiť medzi najlepších 18 tímov na svete. Máme na to veľkú šancu, ide o prestíž, hráči budú motivovaní a prípadné víťazstvo by bolo povzbudením pre celý náš tenis. Zápas je veľmi atraktívny, čo vidíme aj na predaji vstupeniek. Dokonca si ho príde pozrieť aj trojnásobný grandslamový šampión Jan Kodeš," povedal Moška.

Nominácie na kvalifikačné stretnutie svetovej skupiny Davisovho pohára o postup na finálový turnaj 2020 v Madride:

Mužstvo Slovenska:

Andrej Martin (95. / 362. vo štvorhre)

Norbert Gombos (103. / - )

Jozef Kovalík (120. / 392.)

Filip Polášek ( - / 7.)

Kapitán: Dominik Hrbatý

Mužstvo Česka:

Jiří Veselý (71. / 581.)

Lukáš Rosol (169. / 509.)

Zdeněk Kolář (222. / 217.)

Vít Kopřiva (315. / 374.)

Jonáš Forejtek (479. / 347.)

Kapitán: Jaroslav Navrátil