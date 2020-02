Mladík v Prahe mal chladnokrvne zabiť známeho († 29): Škrtil ho šnúrkou od topánok

Česká polícia obvinila dvadsaťtriročného muža, ktorý podľa nej vlani na jeseň v Prahe škrtil šnúrkou svojho o šesť rokov staršieho známeho a v bezvedomí ho potom hodil do kanála, kde sa utopil.

Mladík sa k činu priznal, motív svojho konania ale policajtom nevysvetlil. Za pokus o vraždu, usmrtenie z nedbanlivosti, neoprávnené opatrenia, falšovanie a pozmenenie platobného prostriedku a podvod mu v prípade odsúdenia hrozí desať až 18 rokov väzenia. Na policajnom webe to v utorok uviedol hovorca Jan Daněk.



Kriminalisti prípad riešili od vlaňajšieho 13. novembra, kedy bolo v čistiarni odpadových vôd v Prahe 6 nájdené ľudské telo. Následne zistili, že mŕtvym je dvadsaťdeväťročný cudzinec, ktorý bol s obvineným 8. novembra v jednom z barov v Hostivaři. Z neho sa muži po niekoľkých vypitých pohárikoch vydali do rýchleho občerstvenia. Podľa polície sa cestou zastavili a podozrivý začal svojho známeho bezdôvodne škrtiť šnúrkou, až upadol do bezvedomia. Ležiacemu mužovi potom vzal telefón a peňaženku s platobnou kartou. Po niekoľkých minútach sa podozrivý vrátil na miesto, a pretože si myslel, že jeho známy je mŕtvy, chcel sa zbaviť tela. Dotiahol ho teda k neďalekému kanálu, kam ho vhodil. Voda v kanáli po niekoľkých dňoch doniesla telo do čistiarne odpadových vôd, kde bolo nájdené, popísal udalosť hovorca.



Podľa pitvy príčinou cudzincovho úmrtia bolo utopenie, nie uškrtenie. Policajti uviedli, že podozrivý sa po smrti svojho známeho niekoľkokrát snažil bezúspešne získať peniaze z jeho účtu. Jeho rodinu navyše opakovane utvrdzoval o ich vzájomnom kontakte a tvrdil im, že muž náhle odišiel do zahraničia.