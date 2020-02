Gottovej manžel len predchvíľou odišiel z Česka, už má novú lásku: Je ako Dominika

Fínsky hudobník Timo Tolkki (53) prišiel v januári do Česka, aby získal späť srdce svojej manželky Dominiky Gottovej.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dcéra slávneho speváka Karla Gotta však pokusy muža, ktorý je bez peňazí a má problémy s alkoholom, zavrhla. Takmer po mesiaci Timo minulý týždeň opustil Česko a zamieril na Kostariku. Ako píše Expres.cz, tam má kamarátov hudobníkov, z letiska ho napríklad odviezol frontman kapely Wings of Destiny Anton Darusso. Timo mal na Kostarike koncert, kde fanúšikovia skandovali jeho meno, neskôr objavoval krásy krajiny.

Následne hudobník známy zo skupiny Stratovarius zamieril do Mexika. ,,Mám tu niekoľko mileniek a tiež veľké plány. Chcem si tu otvoriť hudobnú školu a učiť hru na gitaru,“ zveril ešte pred časom svoje plány portálu Expres. Z Mexika bola jeho bývalá milenka Claudia, s ktorou ho manželka Dominika načapala pri sexe. Lenže aj tejto aférke odzvonilo a Timo mieri za inou ženou menom Isabel. ,,Je to terapeutka a píšeme si už nejaký čas. Milujem ju, budem u nej osem krásnych dní,“ spriadal plány hudobník pred odletom z Česka.

Tmavovlasá Mexičanka mu posiela pikantné fotky. ,,Je to veľmi krásna žena a miluje moju hudbu,“ teší sa Timo. Portál Expres už stihol vypýtať od hudobníka aj spoločnú fotku, avšak to odmietol. ,,Isabel je ako Dominika. Nestojí o publicitu,“ odkázal. Portál jeho výrok spochybnil, keďže Gottova dcéra sa od návratu do Česka naopak snaží byť čo najviac na očiach, chodí na spoločenské akcie, pózuje fotografom a nedávno dokonca zvolala tlačovú konferenciu.