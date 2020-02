Žena nerada chodila medzi ostatné mamičky: Originálny nápad pre bábätká jej zarobil už desaťtisíce

Lisa Ryan (38) je dvojnásobnou mamičkou z britského Birminghamu, obe deti prišli na svet cisárskym rezom.

Keď priviedla na svet svojho druhé syna Jaxa (17 mesiacov), zotavovala sa z toho doma šesť týždňov. Potom si uvedomila, že je nervózna vyjsť von. ,,Som sebavedomý človek, ale skupiny pre mamy s deťmi vedia byť na človeka príliš a mala som problém socializovať sa s ostatnými mamičkami. Snažila som sa im vyhýbať a napokon do materských centier prestala chodiť, lebo ma to stresovalo,“ hovorí Lisa. ,,Keď sa moja materská blížila ku koncu, uvedomila som si, že chcem spraviť niečo pre mamičky, ktoré tiež trpia úzkosťou ako ja,“ ozrejmila.

Prišla s nápadom vytvoriť kúpele pre bábätká. Prevádzku otvorila v júni 2019 a je určená pre matky s detičkami do veku 9 mesiacov. Miesto sa im zapáčilo a Lisa zarobila ze osem mesiacov 24-tisíc libier. Kúpele sú miestom, kde môžu mamičky tráviť čas so svojimi bábätkami, zažiť niečo výnimočné a nemusieť sa rozprávať s ostatnými mamičkami. ,,Bábätká majú relaxačný kúpeľ s bublinkami aj sprchou. Následne môžu mamy hodinu a pol komunikovať so svojím dieťatkom a maznať sa s ním. Zahŕňa to objímanie, bozkávanie a jemné masírovanie tváričky bábätka,“ ozrejmuje Lisa, ktorá tiež mamičky školí.

,,Kúpele majú na novorodencov pozitívny vplyv, napríklad lepší spánok. Dotyk stimuluje nervové zakončenia, čo vedie k uvoľneniu endorfínov a príjemných pocitov pre dieťatko. Tiež je to o tom nadviazať so svojím dieťaťom ešte hlbší vzťah. Mám mnoho pravidelných zákazníkov, ktorí tvrdia, že ich bábätko po návšteve kúpeľov spí tri až štyri hodiny,“ vysvetľuje podnikavá matka. Jej slová podľa portálu Metro potvrdzuje mamička Samantha Witehouse. Kúpele navštevuje každé dva týždne a je rada, že sa naučila upokojujúce techniky, ktoré využíva pri synčekovi Malim (5 mesiacov).

,,Po pôrode bol týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti, takže som sa s ním nemohla maznať. Bolo pre mňa dôležité nájsť pre nás niečo špeciálne, čo by sme mohli spolu robiť. Chodíme do kúpeľov odkedy mal 7 týždňov a je oveľa pokojnejšie dieťa, ako môj dvojročný prvorodený. Je to pre nás úžasné miesto, kde relaxujeme v tichosti a prívetivom prostredí,“ pochvaľuje si. ,,Mali to zbožňuje a potom spí štyri hodiny namiesto jednej, čo je bežné v iné dni, takže je to pre mňa nebo. Naučila som sa ako naňho pozitívne rozprávať, ako ho ukľudniť masážou tváre a po každom kúpeli ho natieram prírodnými olejčekmi. Budem nešťastná, keď bude príliš veľký, aby sme tam chodili, ale možno si spravím ďalšie dieťa, aby som tam mohla zase ísť,“ smeje sa Samantha.