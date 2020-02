Adela má doma hotový poklad: Slová Viktora Vinczeho zahanbia mnohých chlapov

Markizák Viktor Vincze (29) je od júna 2017 ženatý muž, šťastie našiel po boku moderátorky Adely (39).

Napriek vekovému rozdielu to sympatickej dvojici ukážkovo klape. Podľa posledného príspevku na sociálnej sieti je tiež jasné, že Viktor je svojej žene oporou nielen vo vzťahu, ale aj v domácnosti. ,,Nie som fanúšikom delenia domácich prác na ženské a mužské – špinavým tanierom je jedno, či z nich jedla žena alebo muž. Bielizeň bude rovnako čistá, nech ju do bubna hodí ktorékoľvek z pohlaví. Preto varím, periem, nakupujem, umývam. No keď muž dobrovoľne vyskúša zostať na toto všetko sám, až tu si uvedomí, ako sa mýlil, keď si myslel, že pomáha dostatočne,“ napísal markizák.

Jemu podobného muža by doma ocenila nejedna žena. Viktor totiž vie, že udržiavať domácnosť je tiež práca, ktorá zaberá čas a ktorú treba oceniť. ,,Veci z práčky pribúdajú takým tempom, že som rezignoval na odkladanie a začal som z nich robiť po byte kôpky abstraktných tvarov aj rozmerov. Veci z chladničky zas ubúdajú tak rýchlo, že každé otvorenie dverí je démonickou predzvesťou návratu do pokladničného radu plného vystresovaných ľudí. Nie je fér, aby to z akéhokoľvek dôvodu musela absolvovať najmä žena. Nie som hosťom v hoteli s chyžnou a kuchárkou, ale rovnocenným obyvateľom tej istej domácnosti,“ odkázal moderátor.