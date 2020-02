Čína a Južná Kórea hlásia množstvo nových prípadov nákazy koronavírusom: Pozitívne novinky z oblastí

Čína hlásila v utorok 508 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorá sa šíri na Blízkom východe a v Európe.

Čína hlásila aj 71 ďalších úmrtí na koronavírus, pričom 68 z nich zaznamenali v meste Wu-chan, kde sa epidémia začala a kde je aj najväčší výskyt prípadov. Ide však o najnižší denný počet úmrtí v Číne za posledné dva týždne, napísala tlačová agentúra AFP. Po zverejnení týchto aktuálnych údajov je v pevninskej Číne celkovo 77 658 prípadov nákazy a 2663 úmrtí, spresnila agentúra AP.

Mnohé provincie v Číne hlásili nulový počet nových nakazených niekoľko dní po sebe, takže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že epidémia koronavírusu v Číne už "dosiahla vrchol".

Avšak odborník WHO Bruce Aylward, líder spoločnej misie expertov WHO a Číny, však v pondelok varoval, že v ďalších krajinách sveta "pribúdajú prípady veľkou rýchlosťou". Keďže nastalo veľké zvýšenie prípadov nákazy v ďalších krajinách, WHO vyhlásila, že vírus má potenciál spôsobiť pandémiu, ale tá ešte nenastala.

"Posledných niekoľko týždňov ukázalo, ako rýchlo sa môže nový vírus šíriť po svete, vyvolať všeobecný strach a narušiť kolobeh života," povedal aj šéf WHO a etiópsky politik a vedec Ghebreyesus. "Zatiaľ však nie sme svedkami neovládateľného celosvetového šírenia tohto vírusu," dodal.

Južná Kórea hlásila v utorok 60 ďalších prípadov nákazy novým koronavírusom, tiež ide o najmenšie zvýšenie za posledné štyri dni. Tento aktuálny údaj zverejnilo ráno Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.

V Južnej Kórei majú teraz 893 prípadov infekcie, čo je najväčší celoštátny počet mimo Číny. Vírusu podľahol ďalší človek, celkový počet úmrtí v krajine je osem, dodalo KCDC. Predchádzajúce tri dni KCDC hlásilo každé ráno trojciferné zvýšenie v počte nakazených v Južnej Kórei, 12. najväčšej ekonomike sveta.

Z najnovších prípadov sa 49 vyskytlo v južnom meste Tägu a v susednej provincii Severný Kjongsang. Väčšina nakazených v krajine sa spája s novým náboženským hnutím Ježišova cirkev Sinčchondži v Tägu, ktorú často označujú za sektu. Táto cirkev tvrdí, že jej zakladateľ Lee Man-hee, ktorý sa pokladá za posla Ježiša, vezme v súdny deň 144 000 ľudí so sebou do neba.

U 61-ročnej členky tohto náboženského hnutia sa 10. februára vyskytla horúčka, ale žena sa zúčastnila najmenej štyroch bohoslužieb, až potom jej diagnostikovali nový smrtiaci koronavírus SARS-CoV-2 (pôvodne 2019-nCoV).

Takmer všetky veľké provincie a mestá v krajine už hlásili nejaké prípady nákazy.

Juhokórejské umelecké centrá a inštitúcie rušia alebo odkladajú plánované vystúpenia a koncerty, keďže krajina sa snaží zastaviť ďalšie šírenie infekcie. Vystúpenia v Južnej Kórei rušia aj zahraniční umelci a speváci. Anglický spevák a skladateľ MIKA odvolal koncerty v metropole Soul naplánované na 4.-5. marca. Americký R&B spevák Khalid takisto zrušil plán na koncert v Soule 8. apríla. Podobné kroky robia aj ďalšie celebrity.

Južná Kórea a Spojené štáty zároveň uvažujú, že obmedzia spoločné vojenské cvičenia práve z dôvodu šírenia nového koronavírusu. V pondelok to oznámil americký minister obrany Mark Esper, dodala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.