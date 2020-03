Herečka Monika Hilmerová, ktorá momentálne hviezdi v markizáckych Oteckoch, stvárňuje v seriáli štvornásobnú mamu. Ona sama vychováva spoločne so svojím manželom Jarom Bekrom dve deti – dcéru Zaru a syna Leonarda. A hoci by to na nežnú blondínku tipoval zrejme málokto, sama prezradila, že ako mama je prísna a obaja rodičia sa snažia byť vo výchove svojich detí maximálne dôslední. A hoci sa v mnohých veciach dvojica zhodne, jednu vec predsa len bonzla známa herečka za tanečníkovým chrbtom!