Koniec špekuláciám: Igor Matovič konečne prezradil, či by chcel byť premiérom!

Dohady ukončil originálnym spôsobom. Líder OĽaNO Igor Matovič v rozhovore s mladšou dcérkou Klárkou prezradil, či by sa v prípade úspechu v blížiacich sa voľbách chcel stať novým premiérom.

Video, v ktorom Klárka spovedá svojho otca, uverejnil Matovič na sociálnej sieti Facebook. V úvode spomína, že v čase, keď vstupoval do politiky, "Klárka bola v maminkinom brušku".

Okrem otázok, s ktorými stranami by šiel do vlády, alebo lifestylovými typu, ktorá knižka je jeho najobľúbenejšia či akým bol žiakom, dostal aj takú, ktorá zaujíma celé Slovensko. "Chceli by ste byť premiérom?" opýtala sa ho Klárka a Igor Matovič odpovedal viac než jasne. Sledujte VIDEO: