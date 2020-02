Strhnutá strecha, most aj elektrické stĺpy: Po víchrici Júlia zostali len obrazy skazy

Opäť sme na vlastnej koži pocítili vyčíňanie počasia! V noci z nedele na pondelok sa Slovenskom prehnala víchrica, ktorá strhávala strechy či elektrické stĺpy.

Pod Tatry priviala povodeň, ktorá poškodila provizórny most vedúci do lyžiarskeho strediska. Takúto odvrátenú tvár počasia sme nezažili tento rok po prvý raz. Čaká nás v nasledujúcich dňoch podobný scenár? Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pani príroda opäť ukázala svoju silu a na Slovensku sa nám v nedeľu večer poriadne rozfúkalo. Najsilnejšie nárazy vetra sme pocítili na západe Slovenska. Na horách sa dokonca víchrica zmenila na orkán. „Na Chopku dosahoval vietor 173 km/h, na Lomnickom štíte 130 km/hod. Fúkalo aj v Bratislave – 108 km/h a 101 km/h dosiahla víchrica aj v Nitre a Liesku,“ prezradil klimatológ Pavel Faško. Ako sa dalo čakať, víchrica, ktorej nemeckí meteorológovia dali meno Júlia, napáchala na Slovensku značné škody. Na rozdiel od situácie z 5. februára, keď zastávka v Myjave zabila 2 deti, si tentoraz vietor žiadne obete nevyžiadal.

Padnutý most

S vetrom prišlo pod Tatry aj oteplenie a výdatný dážď. Najdramatickejšia situácia bola v meste Svit, kde veľká voda vážne poškodila provizórny most cez riečku Mlynica vedúcu do lyžiarskeho strediska Lopušná dolina. Miestni podnikatelia tak majú hlavu v smútku. Kým v lete sa trápili s poškodeným a nefunkčným mostom, teraz im voda zobrala aj ten dočasný.

„Bohužiaľ, lyžiari, ktorí sa k nám chystali na prázdniny, budú mať problém sa k nám dostať. Verím, že mesto túto situáciu rýchlo vyrieši. No aj keby bol most funkčný, tak by sme v pondelok v našom stredisku určite nelyžovali, lebo nám stromy popadali na vlek a polámané konáre na lyžiarske trate. No to za deň dokážeme odstrániť a upraviť tak, aby sa opäť dalo lyžovať,“ povedal pre Nový Čas konateľ jedného z lyžiarskych stredísk Ľubomír Kozubík (59).

Do reči nebolo ani primátorke Svitu Dáši Vojsovičovej. Hoci sa obávali jarného topenia ľadu, prišla povodeň. „V meste je vyhlásený tretí povodňový stupeň a čo bude ďalej, rozhodne krízový štáb, ktorý som zvolala,“ uviedla.

Prepadnutá cesta, padnuté stĺpy

Poriadne zabrať dostali aj hasiči v Žilinskom kraji, kde ich bola v teréne takmer stovka. Smerom na Makov sa dokonca prepadla cesta a odstaviť tam museli jeden jazdný pruh. V Lutišiach spadli na vozovku 4 betónové stĺpy a veľkým šťastím bolo, že práve v tej chvíli nešlo tadiaľ žiadne auto a nedošlo k nešťastiu. „Niektoré stĺpy elektrického vedenia sú naštrbené. Lokálne vypadla elektrina na konci časti Radôstka a na začiatku Lutíš. Teraz bude potrebné skontrolovať aj stav ostatných stĺpov. Bol veľký problém dovolať sa na energetiku, nikto mi hodinu nedvíhal,“ okomentoval situáciu starosta obce Lutiše Anton Štefko.

„Stredoslovenská distribučná začala riešiť pre vietor situáciu až v pondelok ráno. Včera dopoludnia bolo bez elektrickej energie viac ako 23-tisíc odberných miest. Paradoxom je, že ide už o tretiu tohtoročnú kalamitu, pričom všetky vypukli vo februári,“ povedal hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.

Svit - Ladislav (63), prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska Otvoriť galériu Ladislav zo Svitu Zdroj: iglu

-Vôbec neviem, ako to u nás vyzerá, čo tam ten vietor zase narobil. Neviem sa do strediska dostať. Skúsim to po poľnej ceste, verím, že ale nezapadnem niekde v blate. Čo je na február, kedy by mala zima vrcholiť, dobrý paradox. A kedy sa k nám lyžiari dostanú, to je ďalšia vážna otázka.

Bude sa to opakovať

Pavel Faško, klimatológ Otvoriť galériu Pavel Faško Zdroj: anc

- Február nie je typický takýmto charakterom počasia, pretože je to posledný zimný mesiac a malo by byť menej turbulentné. Minulý rok podobne fúkalo v marci a treba povedať, že teraz fúka oveľa viac ako pred rokom. Je to podmienené tým, že cez severné časti Atlantického oceánu, kde je výrazná aktivita tlakových níží, sa k nám dostáva vzduch, ktorý spôsobuje, že sa striedajú teplé a studené vzduchové hmoty.Teploty sú však nad dlhodobým priemerom.

Prejavilo sa to na krajnom juhozápade, je to spôsobené blízkosťou Álp. Vietor sa točil a došlo k tzv. fénovým efektom, a preto v noci teplota stále stúpala a až prechod frontu spôsobil zmenu teploty. Charakter počasia sa nebude meniť ani v nasledujúcich dňoch, takže predpokladám, že takýto vietor tu budeme ešte mať.

Pred vetrom varovali

Helena Kanderková, hovorkyňa Allianzu - Slovenskej poisťovne.

- Pred búrkou sme v nedeľu okolo 13. hodiny poslali približne 5 000 klientom SMS správu s varovaním o blížiacom sa silnom nárazovom vetre.