Transparency International kritizuje PS/Spolu: Na kampaň zneužili Čaputovú!

Poriadne si zavarili! Nezisková organizácia Transparency International Slovensko informovala, že strana Progresívne Slovensko zneužívala na svoju kampaň facebookové konto prezidentky Zuzany Čaputovej (46). Podľa jej hovorcu o ničom nevedela.

Politická reklama strany mala byť zacielená aj na fanúšikov Čaputovej. „Ukazuje to napríklad inzerát lídra PS Michala Trubana z tohto týždňa s reakciami Andreja Danka na blokádu parlamentu. V popise cielenia reklamy je uvedené, že okrem iného sa status ukazoval aj fanúšikom stránky prezidentky,“ tvrdí TIS. Strana PS sa bráni tým, že strana má práva na narábanie s údajmi zozbieranými počas kampane prezidentky.

„Používame aj cieľové skupiny z predošlých kampaní PS/Spolu. Jedným z publík boli aj fanúšikovia stránky Zuzany Čaputovej. Po upozornení sme nášho dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia,“ povedala hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková.

Prezidentkin hovorca Martin Strižinec tvrdí, že o týchto aktivitách nevedeli. „Pôvodní administrátori facebookového profilu Zuzany Čaputovej boli nahrádzaní postupne novými, v závislosti od toho, ako sa priebežne dopĺňal tím spolupracovníkov prezidentky a odbor komunikácie,“ uviedol Strižinec. Podľa IT odborníka, ktorý nechce byť menovaný, však táto výhovorka neobstojí. „Ak máte skúsenejšieho marketéra, ktorý to nastavuje, tak ten musel o tom vedieť, lebo táto zmena platí už dlhšie. Ak to robili, bolo to cielené,“ myslí si odborník.