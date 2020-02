Danko predčasne odišiel z najväčšej predvolebnej diskusie: Konflikt s moderátorom!

Najväčšia predvolebná debata s 11 volebnými lídrami politických strán kandidujúcimi do NR SR sa po vyše hodine musela zaobísť bez šéfa SNS Andreja Danka, ktorý na protest predčasne opustil štúdio.

Diskusia organizovaná Rádiom Expres a Hospodárskymi novinami sa konala v bratislavskom hoteli Devín. Moderátormi boli Marcela Šimková a Braňo Závodský, ktorý sa dostal do konfliktu s Andrejom Dankom.

„Považujem to za nekorektné. Sú to hlúposti, dobre?" reagoval Danko podráždene na otázky moderátora ohľadne nepodarených tendrov na ministerstve obrany, ktoré vedie práve jeho SNS. Krátko nato sa Andrej Danko zodvihol zo stoličky a za ironického potlesku Igora Matoviča odkráčal zo štúdia. "To ste chceli, nie?" povedal Danko Závodskému, ktorý sa zmohol len na: "To nemyslíte vážne."

Šéf SNS tak napodobnil Jána Slotu, ktorý sa pred 8 rokmi rovnako predčasne porúčal z predvolebnej diskusie.

"Vzhľadom na nekorektné správanie moderátora B. Zavodského som prvýkrát v živote odišiel z relácie. Ospravedlňujem sa poslucháčom, pričom ďakujem Richardovi Sulíkovi za to, že postrehol zbytočný úbytok môjho diskusného času. Redaktor má byt do relácie pripravený, pán Závodský opakovane zavádzal. Neprofesionalita novinárov, žiaľ, pomáha jedincom, ako je Matovič a Kotleba. Nečudujem sa, že traja lídri za SMER-SD, Sme rodina, ĽSNS odmietli vôbec prísť. Ani ja už nikde neprijmem pozvanie tohto moderátora," vysvetlil Andrej Danko pre agentúru TASR svoj predčasný koniec v debate.