Z Boženíka je v Holandsku postrach brankárov: Góly venuje svojej láske!

Je na nezastavenie! Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík (20) sa stal opäť hrdinom Feyenoordu Rotterdam.

Po tom, čo pred týždňom rozhodol v závere o triumfe na ihrisku PEC Zwolle 4:3, strelil víťazný gól Feyenoordu aj v sobotňajšom domácom dueli 24. kola holandskej ligy s Fortunou Sittard (2:1).

Dvadsaťročný útočník sa presadil v 71. minúte, keď na hranici päťky tečoval do siete strelu Ricka Karsdorpa. „Samozrejme, som veľmi šťastný. Je to môj prvý gól v drese Feyenoordu na domácom štadióne pred zrakmi našich fanúšikov. Dôležité je, že sme zvíťazili,“ uviedol Boženík vo videorozhovore pre Fox Sports. Pri góle ukázal správny výber miesta. Feyenoord vybojoval v Eredivisie siedme víťazstvo za sebou, pätnásty tím tabuľky Sittard ho však poriadne vytrápil. Boženík v troch ligových vystúpeniach od zimného príchodu z MŠK Žilina strelil dva góly.

„Pre mňa osobne to bol náročný duel. Odkedy som prišiel do Feyenoordu, nebol som zvyknutý hrať celý zápas, takže som so silami na konci, ale to asi každý v mužstve. Mám však radosť z víťazstva a užívam si to,“ dodal slovenský reprezentant, ktorý proti Sittardu hral do 89. minúty.

Boženíkov výkon ocenil aj spoluhráč Leroy Fer. „Ako útočník musíte stáť tam, kam príde lopta, musíte dávať góly a on to robí. Nesedí ticho v rohu v šatni, ale komunikuje s mužstvom,“ pochválil Boženíka skúsený holandský stredopoliar.