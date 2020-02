Premiér Pellegrini skončil v nemocnici: Nepodceňujte virózy, komplikácie vás vyjdú draho

Premiéra Petra Pellegriniho hospitalizovali v nemocnici. Dôvodom boli akútna infekcia horných dýchacích ciest a vysoké teploty.

V súčasnom období sú takéto ochorenia bežné a ľudia ich zvyknú brať na ľahkú váhu. Nemali by ste to robiť, prípadné komplikácie vás môžu dostať aj do nemocnice. Viete, ako infekcii predísť, alebo ju liečiť?

Takmer jarné počasie nás láka obliekať sa ľahšie, ale tomuto nutkaniu by bolo lepšie zatiaľ odolať. „Teplé počasie praje tomu, aby sa množili baktérie aj vírusy vo väčšom množstve ako obyčajne,“ varuje všeobecná lekárka Etela Janeková. A keď sa pridá ešte studený vietor, hneď je tu ochorenie dýchacích ciest. Odborníci v prvom rade varujú pred zvykom chodiť do práce chorý. Mali by ste ostať doma a pár dní sa môžete liečiť aj sami. Ak to však nepomôže, je čas na návštevu lekára.

Ako sa chrániť

Umývajte si ruky čo najčastejšie.

Udržujte vzdialenosť od chorých osôb.

Jedzte dostatok výživnej stravy, najmä ovocia a zeleniny, pite veľa tekutín.

Vyhýbajte sa preplneným miestam.

Doprajte si dostatok odpočinku a spánku.

Dbajte na správnu vlhkosť doma (asi 35 - 50 % vlhkosť), aby vám nevysychala sliznica.

Pravidelne vetrajte.

Pite denne dostatok tekutín, aby ste mali sliznice vlhké.

Ak už ste chorí

Obmedzte podávanie rúk.

Nekašlite na verejnosti.

Oddychujte a pite veľa tekutín.

Ostaňte doma a obmedzte kontakt s ostatnými.

Pri kašľaní a kýchaní si prikryte ústa a nos vreckovkou.

Navštívte svojho lekára.

Zápaly dýchacích ciest sú najčastejšie ochorenia

Viliam Dobiáš, záchranár, prezident Slovenského Červeného kríža Otvoriť galériu Viliam Dobiáš Zdroj: anc

- Stačia lieky proti bolesti a nepríjemným prejavom, primárne netreba znižovať teplotu. Keď príznaky a teplota neklesnú v priebehu 3-4 dní, potom je čas ísť k lekárovi. Ten zistí, či je to bakteriálny alebo vírusový zápal. Ak je bakteriálny, tak sa dajú antibiotiká, a keď po ďalších 3-4 dňoch neklesá teplota, tak sa robí röntgen pľúc, či tam nie je zápal či komplikácia.

Komplikácie vás dostanú aj do nemocnice

Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka Otvoriť galériu Etela Janeková Zdroj: anc

- Hospitalizácia je pri komplikáciách, ktoré vzniknú väčšinou pri bežnom infekte horných dýchacích ciest. Ale aj pri chrípke, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní a prejde do niektorej z komplikácií. Dôvodom sú aj vysoká teplota nad 38 stupňov, trvajúca dlhšie ako 3-5 dní, komplikovaný zápal prínosových dutín, zápaly dýchacích ciest či atypické infekcie, ktoré spôsobujú zápaly pľúc (pľúcna chlamýdia, čierny kašeľ).