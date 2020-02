Do Bratislavy sa vracajú Slováci z Talianska: Prileteli vystrašení s rúškami na tvárach

Zbytočný hazard? Nebezpečný a vysokonákazlivý koronavírus sa z Ázie šíri do celého sveta a nákaza už prepukla aj na severa Talianska, kde hlásia minimálne 6 obetí a vyše 200 nakazených.

Na letisku v Bratislave v pondelok pristáli dva lety z Apeninského polostrova a do príletovej haly vstúpili pasažieri s rúškami na tvárach. Niektorí boli poriadne vyplašení. V Európe koronavírus zasiahol aj sever Talianska. Tamojšia vláda preto zaviedla prísne opatrenia, aby predišla šíreniu nákazy. Museli sa im podrobiť aj Slováci odlietajúci z Talianska. Tí však ostali zaskočení z prístupu v rodnej krajine, kde ich po návrate nečakalo ani banálne meranie teploty.

„Bola som na predĺženom víkende s kamarátkou. Zo začiatku sme nevedeli, že tam vírus je. Dozvedeli sme sa to neskôr, ako aj to, že nejakí ľudia zomreli. Na Slovensku sme neabsolvovali žiadnu prehliadku,“ priznala jedna z cestujúcich z Milána, ktorá vystúpila s rúškom na tvári. V súvislosti so šíriacou sa nákazou vydalo ministerstvo zdravotníctva preventívne rozhodnutie týkajúce sa letiska v Bratislave.

„Každý na palube lietadla z Talianska do Bratislavy vyplní dotazník, na základe ktorého ho v prípade potreby na Slovensku identifikujeme a vyhľadáme,“ uviedol predseda vlády Peter Pellegrini poverený riadením rezortu zdravotníctva. „Na Letisku M. R. Štefánika v súčasnosti neplatia žiadne obmedzenia v súvislosti s koronavírusom,“ uzavrela hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Prílet z Milána - 24. 2. 2020 o 12.57 hod.

Laura (17): Je to veľmi nezodpovedné

- Keď sme v Taliansku vystúpili z lietadla a pred tým, než sme vošli na letisko medzi ľudí, tak nám zmerali teplotu. To bolo všetko. Videli sme iba ľudí, ktorí mali rúška, ale nič iné. Keď sme prileteli do Bratislavy, tu nebolo nič, ani náznak kontroly. Podľa mňa je to veľmi nezodpovedné.

Prílet z Bologne - 24. 2. 2020 o 11.25 hod.

Miloslav (33): Príde to aj k nám

- Keď som prišiel do Bologne, tak nám merali po prílete teplotu. Z toho, čo som počul, v tých ohrozených regiónoch sú uzavreté škôlky a školy. V Taliansku mi žije sestra a samozrejme, že sa o ňu bojím, ale som v tomto skeptický a myslím si, že skôr či neskôr to asi príde aj sem.