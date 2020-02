Skúsený veterán opúšťa San Jose: O pohár zabojuje v drese Pittsburghu

Hokejistov Pittsburghu Penguins posilnil pred play off veterán Patrick Marleau.

Skúsený kanadský útočník prišiel k "tučniakom" tesne pred uzávierkou transakcií v NHL zo San Jose, ktoré už dávnejšie prišlo o šancu postúpiť do vyraďovačky. Sharks za neho získali podmienenú voľbu v 3. kole draftu.

Štyridsaťročný Marleau odohral v San Jose drvivú väčšinou svojej kariéry. Sharks si ho vybrali v roku 1997 ako draftovú dvojku a za "žralokov" hral potom nepretržite až do roku 2017.

Následne na dva roky zamieril do Toronta. Po vykúpení zmluvy sa na začiatku tejto sezóny do San Jose vrátil, v 58 zápasoch zaznamenal 20 bodov za desať gólov a rovnaký počet asistencií. Marleau má v zbierke dve zlaté olympijské medaily (2010, 2014) a dva tituly majstra sveta (2003, 2004), no ešte nikdy nezdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.V Metropolitnej divízii mu momentálne patrí druhé miesto za Washingtonom. Ak by Penguins získali majstrovskú trofej, treťokolový výber, ktorý Sharks vo výmene získali, by sa zmenil na druhokolový, informoval portál tsn.ca.