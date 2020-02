Pavlikovský s Lašákom si vyskúšali netradičný šport: Volejbal v kopačkách a na snehu!

Na Donovaloch sa cez víkend prvýkrát v histórii na Slovensku uskutočnil turnaj európskej tour vo volejbale na snehu. Diváci mohli vidieť kvalitné zápasy družstiev z viacerých krajín a v nedeľu turnaj spestril atraktívny súboj športových hviezd v exhibícii.

Sily si zmerali bývalí hokejisti Ján Lašák (40), Rastislav Pavlikovský (42), niekdajšia biatlonistka Martina Halinárová (46), trojnásobný najlepší futbalista Slovenska Dušan Tittel (53) či volejbalistka Adriana Marčeková (45). „Ja nemôžem skákať, lebo ma bolí koleno, a Rasťo behať,“ povedal pred exhibičným zápasom s úsmevom bývalý skvelý hokejový gólman Ján Lašák, ktorého doplnil v tíme ďalší majster z roku 2002 Rastislav Pavlikovský.

Obaja zlatí chlapci z Göteborgu si hru na snehu užívali. „Bolo to veľmi kratučké, iba sme sa zahriali a už bol koniec. Ale je to veľmi zaujímavé. Aj zápasy, ktoré som tu pozeral, mali úroveň a tým, že sa to hrá na snehu, je to vzácne a veľký zážitok,“ skonštatoval tréner brankárov národného mužstva Lašák.

„Je to zábava, naozaj super. Trošku som sa obával, že sa bude šmýkať, ale v kopačkách sa to dalo. Ja nie som volejbalová postava, takže ja na sieti veľa vody nenamútim, ale občas si v lete zahrám na piesku, keď robíme exhibičné podujatia pre deti. To ma baví a bavilo ma aj toto,“ doplnil Rasťo Pavlikovský. Proti hokejovým šampiónom si zahrali bývalý futbalista Dušan Tittel i biatlonistka Martina Halinárová a napokon sa tešili z triumfu 15:11.