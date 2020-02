Hurajt sa zastal Fialkovej: Paulínu potopili servismani!

Slovenskej biatlonistke Paulíne Fialkovej (27) majstrovstvá sveta v talianskej Anterselve vôbec nevyšli.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hoci 15. miesto v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom bolo jej najlepším umiestnením na MS, naša jednotka neskrývala sklamanie a ostro sa oprela do svojich servismanov. Čo sa stalo a ako jej kritiku vníma bronzový olympijský medailista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt?

Paulínu Fialkovú bude tohtoročný svetový šampionát ešte dlho strašiť. Slovenská biatlonová hviezda sa ani jediný raz nezmestila do TOP 10 a ani posledné preteky nedopadli podľa jej predstáv. Aj keď 15. priečkou z „masáku“ aspoň čiastočne odčinila svoje minulé zaváhania, bolo toho málo. Staršia zo sesterského dua na strelnici síce urobila iba jednu chybu, ale až 25. bežecký výkon ju odsunul mimo medailového pódia.

Dôvodom podľa nej pritom nebola iba únava z náročného programu, ale najmä zlá pripravenosť lyží. „Veľká kritika môjmu servisnému tímu. V každom kole ma obiehalo päť-šesť báb a nemohla som s tým nič urobiť. Bojovala som sama so sebou a len streľba ma zachránila pred tým, aby som nebola úplne vzadu. Mrzí ma to, je mi z toho až do plaču,“ uviedla rozčarovaná Fialková pre RTVS, ktorá išla na svoje pomery netradične pomaly.

Rovnaký probléma mala aj jej sestra Ivona (25). Nešťastnú Paulínu podporil v kritike aj legendárny Hurajt. „Keď lyže nie sú dobre pripravené, kvalitný výsledok sa na nich urobiť nedá,“ povedal Novému Času bývalý úspešný biatlonista. Problémy podľa neho nastávajú, keď sa mení počasie, prší, alebo sa prudko oteplí, no v Anterselve boli podmienky viac-menej ustálené.

„Myslím, že servismani mali dostatok času na výber správnych lyží aj ich nastavenie. Boli tam dosť dlho, aby sa všetkému vhodne prispôsobili. Preto ma prekvapilo, že na záver MS nedokázali pripraviť lyže tak, ako mali,“ dodal Hurajt.

Valenta: Prekombinovali sme to

Pripraviť lyže tak, aby po snehu priam leteli, je veľká alchýmia. Svoje vie o tom aj Hurajt. „Problém môže ľahko nastať v nesprávnej štruktúre sklzníc na daný sneh, a okrem toho máte obrovský výber z rôznych voskov, sú tam urýchľovače, prášky, oleje, spreje. Je tam toho veľmi veľa, na čo si treba dať pozor. Je potom na servismanoch, aby z toho

množstva vecí vybrali tie správne. Teraz to vyzeralo tak, že sa im to nepodarilo,“ vysvetlil olympijský medailista.

Zlyhanie si napokon priznal aj Fialkovej servisný tím. „Spätne sme si to vyhodnotili a priznávame, že sme urobili chybu. Paula chytila na lyže špinu a tie následkom toho postupne spomaľovali. Vosk aj lyže boli dobré, ale urobili sme niečo navyše, čo tam nemalo byť. Príliš sme

chceli a prekombinovali sme to,“ sypal si popol na hlavu pre RTVS jeden z členov tímu Juraj Valenta.