Rozhodca sa nepríjemne zranil počas maďarského derby: Skončil v nemocnici

V nadstavbovej časti slovenskej Tipsport ligy medzi DVTK Jegesmedvék Miškovec - MAC Budapešť boli diváci aj hráči svedkami bolestivého zranenia.

K zemi sa však neporúčal žiaden z hráčov, ale jeden z rozhodcov. Hráči sa k nemu okamžite zbehli, nasledovaní záchranármi. Zraneného arbitra museli nakoniec odniesť na nosidlách.

"V nedeľňajšom zápase DVTK - MAC jeden z domácich hráčov nepríjemne nastrelil čiarového rozhodcu z prednej časti tela do rebier. Zraneného rozhodcu Šoltésa odniesli na nosidlách rovno do sanitky a následne putoval do nemocnice," napísal k videu oficiálny účet Tipsport ligy.