Vlhová vôbec nevie, ako bude v sezóne pokračovať: V Taliansku je pre ňu strašiakom aj koronavírus!

Na slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čakajú tento týždeň vyšetrenia poškodenej chrupavky v kolene.

Po sobotnom zjazde Svetového pohára v Crans Montane bola v nemocnici a do alpskej kombinácie nastúpila s liekmi proti bolesti. Lekári vo Švajčiarsku odporučili Vlhovej približne dvadsať dní oddychu, rozhodla sa však štartovať, nedeľnú súťaž však nedokončila, keď vypadla v slalomovej časti.

Jej tréner Livio Magoni v pondelok pre TASR uviedol, že situácia by sa mala vyjasniť v nasledujúcich dňoch: "V utorok ideme do Coma, kde dostane injekciu do kolena. Navštívime špecialistu, aby sme sa dozvedeli, ako môžeme pokračovať v sezóne. Absolvujeme testy a kondičnú prípravu. V stredu a vo štvrtok máme naplánované tréningy super-G, obrovského slalomu a slalomu vo Foppole spoločne s Laurou Gutovou-Behramiovou, Kirou Weidleovou, Michaelou Wenigovou a Patriziou Dorschovou, ktoré sme pozvali."

V La Thuile sú cez víkend na programe super-G a záverečná kombinácia sezóny SP. Taliansko však v pondelok oznámilo štvrtú obeť nového koronavírusu. Podľa agentúry AFP tri zo štyroch talianskych obetí zomreli v regióne Lombardsko na severe krajiny, kde sa nachádza aj Como. La Thuile leží v severozápadnom cípe neďaleko francúzskych hraníc. "Vo štvrtok sa presunieme do La Thuile a budeme dúfať v dobré správy v súvislosti s kolenom i koronavírusom," dodal Magoni.

Jeho 24-ročná zverenka figuruje v celkovom poradí SP na tretej priečke s mankom 159 bodov na novú líderku, Talianku Federicu Brignoneovú. Druhá je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorej návrat na súťažné svahy po úmrtí otca je naďalej otázny.