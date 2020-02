Lavínová hrozba v Tatrách stúpla na 3. stupeň z piatich: Varovanie horských záchranárov

Lavínové nebezpečenstvo vo vysokých polohách Západných, Nízkych a Vysokých Tatier stúplo na tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Vo Fatrách a v nižších polohách Tatier platí druhý lavínový stupeň. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Za poslednú periódu sneženia pripadlo pri silnom vetre do 25 centimetrov nového snehu. Ten je previaty na záveterné svahy južných, juhovýchodných a východných orientácií, kde leží na tvrdom podklade. "V nedeľu (23. 2.) sa striedalo sneženie s dažďom. Pršalo zhruba do výšky 1800 metrov, preto je nebezpečenstvo koncentrované práve vo vysokých polohách. Sneh je tu uložený do snehových dosiek a vankúšov, ktoré nie sú previazané s podkladovou vrstvou a je možné ich uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Krajčí. Doplnil, že na hrebeňoch sa nachádzajú nebezpečné preveje.

Ráno bolo na horách zamračené počasie so slabým snežením. Teplota sa pohybovala od mínus 14 na hrebeňoch hôr do nula stupňov Celzia na podhorí. Počas nedeľňajšieho dňa a noci fúkal severozápadný vietor, ktorý mal silu víchrice a na vrcholoch hôr dosahoval v nárazoch rýchlosť 144 kilometrov za hodinu. V ďalších dňoch horskí záchranári očakávajú premenlivé počasie a sneženie sa bude striedať s dažďom. "Počasie teda nebude veľmi vhodné na pohyb vo vysokohorskom teréne," skonštatoval Krajčí.