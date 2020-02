Čierna nedeľa pre slovenské zimné športy: Vlhová aj Fialková nešťastne prišli o veľké úspechy

Fanúšikovia slovenských zimných športov nebudú v najlepšom spomínať na predposlendý februárový víkend roku 2020.

Nedeľa 23. februára mohla priniesť Slovensku hneď niekoľko športových úspechov. Jeden z alpského lyžovania, druhý z biatlonu.

Pri vyvrcholení Majstrovstiev sveta v biatlone 2020 sa na štart pretekov s hromadným štartom postavila Paulína Fialková. Počas celého šampionátu nedosiahla významný úspech a tak vložila všetko úsilie práve do posledných pretekov.

Fialková predviedla fantastickú streľbu, veď zo štyroch položiek, a teda dvadsiatich výstrelov, sa pomýlila len jediný krát, čo bolo najmenej zo všetkých pretekárok. A napriek tomu, že Paulína patrí medzi skvelé bežkyne, tentoraz na trati zlyhala. Za všetko môže servisný tím slovenskej biatlonistky, ktorý podcenil prípravu lyží na preteky a prekazil radosť Paulíne aj všetkým jej podporovateľom. Fialková skončila nakoniec až na 15. mieste a po pretekoch neskrývala obrovské sklamanie.

Ďalšiu veľkú šancu na úspech mala aj lyžiarska hviezda Petra Vlhová. Tá sa v rámci víkendového podujatia vo švajčiarskej Crans Montane postavila na štart Alpskej kombinácie. V prípade úspechu mohla predbehnúť svoje najväčšie konkurentky - Federicu Brignoneovú aj Mikaelu Shiffrinovú a zaradiť sa na prvé miesto v boji o veľký glóbus. Prvé kolo zvládla výborne a po jeho skončení sa nachádzala na druhom mieste.

Do druhého kola tak šla Vlhová s najvyššími ambicíami. Predviedla síce opäť skvelú jazdu, avšak tesne pred koncom spravila chybu. Špicar ju pripravil o možnosť vyhrať preteky a navyše si do celkového poradia nepripísala ani jediný bod. Aby toho nebolo málo, Petra utrpela zranenie a zatiaľ nie je vôbec jasné, kedy sa vráti do súťažného kolotoča.