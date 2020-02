Messi pred zápasom s Lobotkovým Neapolom: Nehráme dobre, nemáme na to

Futbalisti SSC Neapol v kádri so Stanislavom Lobotkom chcú potvrdiť zlepšenú formu aj v úvodnom osemfinálovom dueli Ligy majstrov 2019/2020 proti Barcelone.

Slovenský stredopoliar pozná španielskeho majstra z čias dvaapolročného pôsobenia v Celte Vigo, no v Neapole zatiaľ príliš nehráva a čaká na svoju šancu. V paralelne hranom dueli s výkopom o 21.00 h privíta londýnska Chelsea Bayern Mníchov. Odvety sú na programe 18. marca.

Neapol vyhral šesť z uplynulých siedmich súťažných zápasov, pričom na jeho štíte zostali Juventus Turín i Inter Miláno. V generálke na Barcelonu triumfoval na pôde Brescie 2:1 a v tabuľke najvyššej talianskej súťaže poskočil na šieste miesto zaručujúce účasť v predkole Európskej ligy UEFA. "Prvý polčas bol z našej strany sterilný. V druhom dejstve sme však vďaka skvelému tímovému duchu predviedli úspešný obrat. Páčilo sa mi, ako sme zareagovali na nepriaznivý vývoj. S takým elánom a nasadením budeme musieť hrať aj proti Barcelone. Osemfinálové zápasy proti španielskemu šampiónovi mi nedajú spávať, no po príchode na lavičku Neapola som už zvyknutý na bezsenné noci," uviedol pre klubový web tréner Neapola Gennaro Gattuso.

Barcelona v uplynulých edíciách Ligy majstrov v rozhodujúcich zápasoch vyraďovačky zlyhala. V sezóne 2017/2018 neprešla vo štvrťfinále cez AS Rím, po domácom triumfe 4:1 prehrala na Stadio Olimpico 0:3. Podobný scenár sa zopakoval aj vlani, keď po víťazstve 3:0 nad Liverpoolom na Camp Nou podľahli Katalánci v semifinálovej odvete na Anfielde 0:4. Lionel Messi sa vyjadril, že Barcelona ani v tejto sezóne nepodáva také výkony, ktoré by ju oprávňovali pomýšľať na triumf v LM. "Nie je jednoduché zvyknúť si na štýl, ktorý preferuje nový tréner Quique Setien. Pod Ernestom Valverdem sme hrali ináč, teraz sa za pochodu učíme nové veci. Momentálne nehráme dostatočne dobre na to, aby sme mohli vyhrať LM. Väčšie šance dávam Realu Madrid, Juventusu Turín, Parížu St. Germain či Liverpoolu," uviedol argentínsky kanonier, ktorý pri sobotňajšom triumfe nad Eibarom (5:0) predviedol štvorgólovú kanonádu.

Setien dúfa, že sa Messi strelecky presadí aj v konfrontácii s Neapolom: "Lionel podáva také výkony ako proti Eibaru už 14-15 rokov. Je zárukou tej najvyššej kvality, takého hráča by chcel mať v mužstve každý tréner. Dokáže robiť na trávniku veci, o ktorých iní iba snívajú a to robí z neho najlepšieho futbalistu na svete. Proti Neapolu budeme veľmi potrebovať jeho góly. Musíme hrať pozorne v obrane a využívať šance. V zápasoch vyraďovačky nie je žiaden priestor na chyby, každá z nich sa vám môže vypomstiť."