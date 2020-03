Klape im to! Moderátor Andrej Bičan prednedávnom ukončil svoje dlhoročné manželstvo s Editou a vhupol do vzťahu s podstatne mladšou Michaleou. A hoci to po rozvode medzí ním a jeho bývalou manželkou dlho iskrilo, všetko nasvedčuje tomu, že dnes žije Bičan spokojný život. Staršia dcéra Anička žije od minulého roku výhradne s ním a mladšia Nina je v striedavej starostlivosti a tak sú so sestrou každý druhý tyždeň. Ako nám však úspešný moderátor prezradil, doma majú nastavené jasné pravidlá, ktoré musia fungovať. Dievčatá si podľa všetkého rozumejú aj s Bičanovou súčasnou partnerkou, čoho dôkazom sú aj jeho slová. Tie však jeho exmanželku isto nepotešia!